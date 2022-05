Rimini, riforniva il territorio con grandi quantità di droga: arrestato

Cronaca

Riccione

| 08:01 - 12 Maggio 2022

La droga, il denaro e altro materiale sequestrato allo spacciatore.

Il fiuto di Bob e Kevin, i cani antidroga del nucleo cinofili dei Carabinieri di Pesaro, ha permesso di arrestare un presunto spacciatore straniero in attività a Rimini. Le manette sono scattate all'alba di martedì ad opera dei Carabinieri di Riccione. Secondo quanto appurato finora dalle indagini, l'uomo sarebbe stato il fornitore di grandi quantità di stupefacente a spacciatori locali. Il modus operandi e la rete di "protezione" messa in atto dall'arrestato durante le fasi dello spaccio, hanno creato non poche difficoltà investigative ai militari: il presunto spacciatore aveva tentato in ogni modo di sviare l'attenzione degli inquirenti.

Martedì matina i militari, con l'aiuto di Bob e Kevin, hanno eseguito una serie di perquisizioni che hanno permesso di recuperare 1,5 kg di cocaina suddivisa in due pezzi, circa 200 grammi di hashish, bilancino e altro materiale per il confezionamento delle dosi. E' stata inoltre trovata una importante somma di denaro in banconote di piccolo e medio taglio. L'uomo, colto in flagranza di reato, si trova in carcere a Rimini in attesa dell'udienza di convalida.