Calcio Eccellenza, Fya Riccione pareggia con il Corticella: 1-1

Riccione

| 19:44 - 11 Maggio 2022

Sartori.

La Fya Riccione ha pareggiato in rimonta la terza partita degli spareggi delle prime classificate dei tre gironi di Eccellenza: 1-1 al Nicoletti contro il Corticella, vittorioso all'andata. I biancazzurri salgono a 4 punti e domenica saranno di scena a Modena contro il Cittadella: sfida decisiva che i biancazzurri devono vincere o pareggiare per accedere alla serie D. In caso di sconfitta promosse Corticella e Cittadella ed Fya a giocarsi la promozioen con le seconde.



Il tabellino

FYA RICCIONE-CORTICELLA 1-1



FYA RICCIONE: Mordenti, Mingucci, Ceccarelli, Cannoni, Maggioli, Valeriani, Tamagnini (19′ pt Bardeggia, 40′ st Sappucci), Enchisi (20′ st Pigozzi), Scarponi, Sartori, Carnesecchi (29′ st Capicchioni). A disp.: Sodani, Manfroni, Merciari, Scotti, Zuppardo. All.: Taccola.



CORTICELLA: Treggia, Campagna (11′ st Bonfiglioli), Casazza (38′ st Cudini), Chmangui, Hasanaj, Zaffagnini, Oubakent, Ciporiano, Broglia (29′ st Tcheuna), Magliozzi, Larhrib (43′ st Sansonetti). A disp.: Bruzzi, Vignudelli, Girotti, Magli, Negri. All.: Miramari.



ARBITRO: Rasched di Imola.



RETI: 5′ pt Larhrib, 34′ pt Sartori.



NOTE. Ammoniti: Campagna, Chmangui, Maggioli, Mingucci, Sartori e l’allenatore Miramare del Corticella.