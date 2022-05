Volley, la Nazionale di San Marino agli Europei Small Countries Association

Sport

Repubblica San Marino

| 19:03 - 11 Maggio 2022

La Nazionale maschile sammarinese assieme alla Nazionale ucraina non udenti dopo una partita amichevole in preparazione degli Europei SCA..

Ormai ci siamo. Dopo tre anni di stop per le attività internazionali a causa del Covid, finalmente le nazionali tornano a varcare i confini del Titano: venerdì 13 maggio iniziano i Campionati europei SCA (Small Countries Association). Si gioca alle Isole Faroe e la nazionale sammarinese maschile se la dovrà vedere con i padroni di casa (venerdì 13 alle ore 17); poi con l’Islanda (sabato 14 maggio alle ore 14) e, infine, con la Scozia (Domenica 15 maggio alle ore 14). Con quali speranze e obiettivi lo abbiamo chiesto a Stefano Mascetti, Commissario tecnico della nazionale biancazzurra.



“Cercheremo di concentrarci sul nostro gioco e di fare del nostro meglio – risponde Mascetti. – Le incognite sono davvero tante. Sappiamo davvero poco degli avversari perché anche loro, come noi, non hanno fatto attività internazionale in questi anni e dunque nessuno ha un’idea precisa della pallavolo degli altri. Noi apriremo l’Europeo contro le Faroe e poi accomoderemo in tribuna per studiare Scozia e Islanda. Altro fattore del quale tenere conto è che andremo a giocare questo Europeo con una squadra molto giovane, con diversi giocatori che hanno poca esperienza internazionale. Insomma, i punti interrogativi sono tanti ma ci teniamo a fare bene”.



In fase preparatoria la nazionale si è limitata a tre partite amichevoli, tutte e tre con la nazionale ucraina non udenti che era ospitata a San Patrignano in vista delle Deaflympics di Caixa do Soul in Brasile. Questi i convocati dal CT Mascetti: Davide Bacciocchi (libero – Titan Services, serie B); Lorenzo Benvenuti (schiacciatore – Titan Services, serie B); Matteo Bernardi (centrale – Titan Services, serie B); Luca Calandriello (centrale - Beach & Park, I Divisione); Francesco De Luigi (schiacciatore - Beach & Park, I Divisione); Marco Rondelli (palleggiatore – Titan Services, serie B); Lorenzo Togni (schiacciatore – Ravenna, I Divisione); Nicolas Venturi (centrale - Beach & Park, I Divisione); Alessandro Venturini (schiacciatore – Genova, serie D); Matteo Zonzini (opposto – Titan Services, serie B).



Subito dopo i ragazzi, toccherà alla più che rinnovata e giovane nazionale femminile sammarinese partecipare a un torneo europeo (senza titolo in palio) che si terrà a Malta dal 27 al 29 maggio nel quale le ragazze del CT Cristiano Lucchi affronteranno le padrone di casa e l’Irlanda del Nord.