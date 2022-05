Covid Rimini: 247 nuovi positivi, quasi vuota la terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:31 - 11 Maggio 2022

Bollettino Covid 11 maggio 2022.



Nel territorio riminese si registrano 247 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, che portano il totale, in questo inizio settimana, a 516 positività. Sette giorni fa erano stati 642, due settimane prima 747. In terapia intensiva si registra un calo a 2 ricoverati (-1), nessun decesso nel nostro territorio.



In regione i decessi sono stati 11, età media 87 anni, mentre i nuovi casi sono 3892, tasso di positività al 19.5%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 33 (-5), a fronte di un nuovo ingresso nel reparto e 6 dimissioni, nei reparti Covid scendono a 1217 (-31).