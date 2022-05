In una settimana calano contagi e casi attivi. Due nuovi focolai

Attualità

Rimini

| 15:54 - 11 Maggio 2022

Bollettino Covid Provincia di Rimini 2-8 maggio 2022.

Nella settimana dal 2 all'8 maggio, contagi da Sars-CoV-2 in calo in Provincia di Rimini, da 1719 a 1399 (-320). Su 1399 positivi, 270 sono bambini e ragazzi da 0 a 18 anni (il 19,3%, percentuale stabile). Sul fronte casi attivi c'è un lieve calo: da 2167 a 1848 (-316). Nella Rsa del territorio riminese si registrano due nuovi focolai, che si aggiungono a quello scoppiato sette giorni prima in uno degli ospedali della Provincia. Scendono a 38 (-1) gli operatori sanitari sospesi per inadampienza all'obbligo vaccinale, di cui tre dirigenti.



NUOVI CASI



Rimini 631

Riccione 132

Santarcangelo di Romagna 108

Cattolica 65

San Clemente 56

Bellaria Igea Marina 55

Misano Adriatico 54

Verucchio 37

Morciano di Romagna 36

San Giovanni in Marignano 36

Coriano 31

Novafeltria 29

Montescudo Monte Colombo 27

Pennabilli 22

Poggio Torriana 21

Mondaino 14

Saludecio 11

Maiolo 7

Sant'Agata Feltria 6

Montefiore Conca 5

San Leo 5

Talamello 5

Gemmano 3

Casteldelci 2

Montegridolfo 1



CASI ATTIVI



Rimini 825

Riccione 192

Santarcangelo 140

Cattolica 91

San Clemente 70

Misano Adriatico 67

Bellaria Igea Marina 59

Morciano di Romagna 56

San Giovanni in Marignano 47

Verucchio 47

Montescudo Monte Colombo 43

Coriano 40

Novafeltria 38

Pennabilli 27

Poggio Torriana 24

Saludecio 19

Mondaino 17

Maiolo 10

Sant'Agata Feltria 7

San Leo 7

Talamello 7

Gemmano 5

Montefiore Conca 5

Montegridolfo 3

Casteldelci 2