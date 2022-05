Alpini Rimini, l'avvocato della ragazza denunciante chiede l'anonimato

Attualità

Rimini

| 15:53 - 11 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Non c'è nulla contro il corpo degli Alpini, sia chiaro questo, la questione sta solo nell'esercizio di un diritto". Sono le parole rilasciate all'ANSA dell'avvocato riminese che assiste la 26enne presentatasi ieri (martedì 10 maggio), dai Carabinieri, per formalizzare denuncia contro ignoti per le molestie subite durante l'Adunata degli Alpini. "Ripeto non c'è nulla da parte nostra contro gli alpini, ma l'esercizio di un diritto da parte di una persona che si è sentita vittima di un reato. Il diritto appunto di denunciarlo", ha detto l'avvocato, che ha chiesto per se stesso l'anonimato.



Stretto riserbo, sulla vicenda, di inquirenti e della parte denunciante, che non intende aggiungere alcuna dichiarazione per non incrementare polemiche e strumentalizzazioni. Il racconto delle molestie subite (strattonamento e frasi di contenuto sessuale) da parte di tre Alpini è stato riportato nella denuncia depositata dall'avvocato. L'ipotesi di reato è molestie generiche, fattispecie non riconducibile al "codice rosso", il pacchetto di leggi varato a tutela delle donne.