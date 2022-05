Alpini, Sindaco Rimini: "non generalizziamo: non tutti sono molestatori"

Attualità

Rimini

| 15:37 - 11 Maggio 2022

Jamil Sadegholvaad.





Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, in una nota pubblicata sul suo profilo social, accusa le attiviste di "Non una di meno" e chi porta avanti l'"inaccettabile e brutale" colpevolizzazione del corpo degli Alpini. Il primo cittadino ribadisce la ferma condanna per molestie e atteggiamenti sessisti, segnalati prima sui profili social del gruppo, poi arrivati anche sui media nazionali ("le segnalazioni e le denunce che hanno peso e gravità anche al di là degli esiti investigativi veri e propri: segnalano un problema culturale precedente ogni eventuale esito giudiziario", dice), ma afferma la necessità di non generalizzare; accusando chi vuole condannare, genericamente, tutto il corpo degli Alpini, facendo sostanzialmente propaganda per impedire"ogni Adunata da qui in avanti, a Rimini e in ogni città d'Italia".



Il sindaco riprende le parole delle attiviste di "Non una di meno" ("Un gruppo di 400.000 uomini, imbevuti di machismo patriarcale concentrati in un solo luogo e per lo più ubriachi.."), commentando in merito: "si scrive senza neanche il pudore, magari ipocrita, di un distinguo per le persone che erano a Rimini nello scorso fine settimana". "Solo generalizzazioni per cui tutti gli alpini sono molestatori, tutti i politici sono ladri, tutti gli albergatori e i commercianti sono evasori fiscali e così via per arrivare tutti gli extracomunitari sono delinquenti, tutti i musulmani sono terroristi", attacca Sadegholvaad, estendendo il discorso e sottolineando che tutte le generalizzazioni diventano "colpi di una violenza verbale cieca e ottusa".



Il primo cittadino di Rimini difende il lavoro svolto dal gruppo dirigente degli Alpini e il loro impegno "a modificare le cose che non vanno, e che sono intollerabili e ingiustificabili in qualunque città e in qualunque spazio della vita accadano". rivendicando "la straordinarietà dell’evento di Rimini, il clima di festa, la partecipazione sincera e entusiasta dei cittadini di Rimini, l’impegno che migliaia di riminesi hanno messo giorno e notte perché tutto fosse bello e accogliente".



Atteggiamenti sessisti e molestie, rileva il sindaco di Rimini, vanno naturalmente messi al bando: "anche un solo gesto o comportamento sessista è di troppo e inaccettabile". Comportamenti che assumono rilievo penale, ma anche, a monte, espressione di un problema culturale da affrontare e risolvere. Questo però, argomenta Sadegholvaad, non può sovrastare nel giudizio "una grande festa popolare che è stata anche una festa di civiltà e di sostanziale comportamento rispettoso nei confronti della comunità riminese". Una festa che il sindaco si auspica possa tornare nella città di Rimini al più presto.