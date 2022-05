Giovedì 16 giugno torna la 1000 Miglia a San Marino: ecco il percorso

Sport

11 Maggio 2022

Mille Miglia.



Giovedì 16 giugno la 1000 Miglia tornerà a San Marino, con la seconda tappa della storica manifestazione. Le prime auto ad entrare nel territorio sammarinese saranno le oltre 100 vetture iscritte al Ferrari Tribute 1000 Miglia, che sfileranno intorno alle 7.30, seguite a un’ora circa di distanza dalle prime vetture storiche della 1000 Miglia.



Il convoglio delle vetture storiche (costruite dal 1927 al 1957), oltre che dalle Ferrari moderne (costruite dal 1958 a oggi) del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022, sarà anticipato anche dalle dalle auto elettriche iscritte alla 1000 Miglia Green. In chiusura, il gruppo di Supercar e Hypercar moderne, opere uniche di design e tecnologia, della 1000 Miglia Experience.



IL TRAGITTO Partiti alle prime luci del giorno da Cervia-Milano Marittima, gli oltre 400 equipaggi al via della seconda tappa raggiungeranno la Repubblica del Titano entrando da Dogana, per poi proseguire lungo via 3 Settembre, via 4 Giugno, via 5 Febbraio, via 25 Marzo, via 28 Luglio e via Paolo Amaducci sino alla Galleria Borgo. Qui avrà luogo il primo tratto delle prove cronometrate, dedicate al Trofeo Repubblica di San Marino, che si concluderanno dopo l’uscita dalla Galleria Montale.



A seguire, le auto si immetteranno sulla strada campo dei Giudei e, da via Montalbo, via Piana e via Giovanni Battista Belluzzi, giungeranno nei pressi del Piazzale Lo Stradone dove verrà effettuato il Controllo Timbro.



L’uscita dallo Stato di San Marino avverrà lungo via Federico D’Urbino, via del Voltone, via del Serrone, via Impietrata, via del Passetto e via della Serra in direzione Urbino; il convoglio proseguirà poi verso Passignano sul Trasimeno, dove è prevista la sosta per il pranzo, Norcia e Terni per concludere la seconda giornata di gara a Roma, con la passerella in via Veneto.



LA 1000 MIGLIA La manifestazione, che celebra i 95 anni dalla prima edizione del 1927, tornerà ad attraversare l’Italia in senso orario e, con partenza e arrivo da Brescia, farà tappa nell’ordine a Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma.



Gli oltre 400 esemplari storici partecipanti alla Corsa più bella del mondo sono tutti in possesso, da regolamento,dell’iscrizione al Registro 1000 Miglia, la certificazione che ne garantisce l’autenticità e la storicità. Ammessi al via anche alcuni esemplari di particolare pregio iscritti in Lista Speciale. In contemporanea, per il terzo anno consecutivo e per continuare a porre l’attenzione sul tema della mobilità sostenibile, si svolgerà la 1000 Miglia Green, una sfida per le vetture ad alimentazione alternativa che dovranno percorrere il tracciato di gara. La manifestazione sarà come sempre preceduta dal Green Talk, il tavolo di confronto tra i maggiori rappresentanti del settore automotive, del comparto infrastrutture e delle istituzioni in un dialogo volto a definire le tendenze della mobilità del futuro.