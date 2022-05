Integratori alimentari tra credenze e nuove tecnologie

Attualità

16 Maggio 2022

Quando si parla di integratori alimentari per perdere peso si accendono subito le polemiche. C’è chi li ama e chi li odia.

Chi li ha utilizzati rimanendone comunque soddisfatto e chi invece ancora non crede che possano funzionare. Poi c’è chi li ha provati ma non ne ha trovato benefici.

Ma allora, in questo mare di informazioni contrastanti a chi dare ragione? Gli integratori alimentare per dimagrire sono efficaci?

Perchè lo siano è indispensabile utilizzarli nella maniera corretta, essere coscienti che non vanno a sostituire una sana e corretta alimentazione, ma sono solo un valido aiuto. Forse ancora sono in molti a dover conoscere veramente questa tipologia di prodotto.



Non più i vecchi bibitoni

Dalla natura il benessere per il corpo

Forse le avversità provate nei confronti degli integratori alimentari per perdere peso, nascono tutte dalla vecchia e ormai anacronistica idea che si ha di questa tipologie di prodotto. Troppo spesso infatti, quando si parla di integratori per dimagrire vengono in mente quei prodotti che vengono comunemente chiamatiBibitoni o barrette da consumare al posto di almeno uno dei pasti principali nell’arco della giornata. Prodotti dal costo non indifferente, che promettono risultati veramente eccezionali.Troppe sono state però le chiacchiere che sono state fatte intorno a tali prodotti, credendo e in alcuni casi, avendo la conferma, che siano dannosi per il corpo. Senza considerare poi, chi a prescindere, proprio non si fida di prodotti di questo genere.Mapropone una serie di prodotti completamente differenti, che si allontanano molto da prodotti di questo genere. Non sostitutivi dei pasti ma integratori alimentari che forniscono al corpo ciò di cui ha bisogno per riuscire innanzitutto a placare la fame nervosa, nemica numero uno della perdita di peso e aumentare il consumo di calorie e quindi di grassi.Molti degli integratori alimentari per la perdita di peso, che è possibile trovare, oggi in commercio, hanno una composizione completamente naturale, esattamente come gli integratori di Kiloshape. Unache si adatta a chiunque voglia utilizzarli per perdere peso e riappropriarsi del proprio benessere.Perchè oggi è chiaro che perdere peso non è solo un capriccio di chi vuole seguire la moda ed avere un fisico mozzafiato, ma è molto di più, è la voglia di stare bene con il proprio corpo. A volte, perdere peso, si traduce con un maggior benessere per la mente e per il fisico.Avere dei chili in eccesso espone a un numero maggiore di rischi, per quello che riguarda il sistema circolatorio, respiratorio, oltre che scheletrico e muscolare. Un peso eccessivo che grava sulle ginocchia può essere causa di problematiche articolari, anche piuttosto fastidiose.Ma perdere peso per molti, vuol dire,, e di conseguenza con gli altri. Se la sola dieta e l’attività fisica sono difficili da sfruttare per perdere peso in maniera efficace, perchè non ricorrere a degli aiuti naturali in grado di velocizzare il percorso di dimagrimento?Resta importante, però, ricordare che gli integratori alimentari non vanno a sostituire una sana e variegata alimentazione, ma non sono neanche pozioni miracolose, il loro utilizzo deve essere associato a uno stile di vita sano.