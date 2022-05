Con GABA stress e ansia non saranno più un problema

Attualità

09:12 - 13 Maggio 2022

Una donna con ansia, foto di repertorio.

Siamo qui oggi per presentarvi il GABA integratore. GABA è un acronimo dell’acido gamma-amminobutirrico un neurotrasmettitore del cervello che va a ridurre il senso di stress e di ansia.

GABA ha un ruolo molto importante nel difficile compito di abbattere sia il livello di stress che di ansia. Un elemento che permette di ritrovare il benessere emotivo perso.

Un ormone che viene anche definito ormone della serenità che va a contrastare il nervosismo e l’irritabilità. Insomma lo possiamo definire come un efficace tranquillante naturale.

Quando il GABA non è presente nell’organismo nella giusta misura è possibile che ci si senta particolarmente ansiosi, stanchi molto più esposti a tutti gli stimoli che arrivano dal mondo esterno. La sua azione si contrappone a quella del glutammato che invece va a favorire sia l’ansia che l’agitazione, due sensazioni che a volte non permettono di vivere le giornate come si vorrebbe.

Come se questo non fosse sufficiente il GABA è anche un alleato del sonno. La sua presenza in piccole quantità in genere è causa di difficoltà nell’addormentarsi.

Tutti sappiamo, ovviamente, quanto un riposo che non sia sufficiente o non sia di qualità possa essere causa di problematiche come lo stress e la pressione alta.

Come assumere GABA

Come è possibile permettere al nostro corpo di avere un serbatoio di GABA a disposizione? In genere esso viene rilasciato dal cervello, quando sono presenti vitamine in buona quantità.

Nel momento in cui se ne accusa una carenza, è possibile apportarlo al proprio organismo in maniera molto semplice, consumando alimenti che ne sono ricchi. Ottima fonte di GABA sono i latticini fermentati in particolare il kefir e lo yogurt.

Alimenti che oltre al GABA offrono al corpo anche una serie di probiotici, dei batteri buoni che cooperano per la salute dell’intestino. Oltre a questi alimenti che ne sono ricchi, ce ne sono altri che cooperano alla sua produzione naturale da parte dell’organismo.

Ci si riferisce alla frutta secca come: noci, mandorle, nocciole, che sono ricche di acido glutammico e di acidi grassi essenziali che sono coinvolti nella produzione dell’ormone della serenità.

Fanno parte della stessa schiera di prodotti anche i legumi come: lupini, fave, fagioli, lenticchie, alimenti che apportano una buona quantità di vitamina del gruppo B e di zuccheri. Ulteriori fonti di GABA sono: spinaci, pomodori, prezzemolo, uova, pesce e carne.

Si tratta di alimenti che sono ricchi di triptofano un aminoacido precursore della serotonina un neurotrasmettitore che a sua volta aiuta a regolare la produzione di GABA.

Gli integratori

E poi ci sono gli integratori di GABA che potrete acquistare al sito Gabamed e che come un qualunque integratore alimentare che si rispetti non può essere utilizzato come sostituto di una dieta sana ed equilibrata. In ogni caso, si tratta di un prodotto di alta qualità, la cui composizione è stata studiata nei minimi dettagli.

In commercio non mancano altri prodotti a base di GABA, il consiglio generale è sempre lo stesso, quello di affidarsi ad esperti del settore, che propongano il miglior integratore sul mercato.