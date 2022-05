Una giornata al Museo per ricordare lo storico riminese Federicomaria Muccioli

Attualità

Rimini

| 14:50 - 11 Maggio 2022

Federicomaria Muccioli.

A due anni dalla scomparsa di Federicomaria Muccioli, il Comune di Rimini dedica una giornata al ricordo del professore riminese, ordinario di Storia Greca nel Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell'Università di Bologna, prematuramente scomparso nel 2020 a causa di un melanoma.



L'iniziativa in programma al Museo della Città sabato 14 maggio, secondo anniversario della scomparsa, nasce dal desiderio degli amici e dei colleghi che hanno condiviso con lui studi e interessi, di ricordare la passione profusa dallo studioso e intellettuale riminese nella attività accademica e nella divulgazione della storia locale.



La giornata dal titolo "Dalla Grecia antica ai misteri di Rimini. Federicomaria Muccioli, storico, intellettuale, cittadino riminese", si terrà nella Sala del Giudizio del Museo della Città "Tonini" a partire dalle ore 16.30, e si svilupperà in un percorso ideale attraverso alcuni momenti fondamentali del suo percorso di studi e di vita.



Una attenzione particolare sarà riservata al tema della prevenzione del melanoma in collaborazione con l'Azienda USL della Romagna e con l'Intergruppo Melanoma Italiano. L'intervento di apertura infatti sarà tenuto dal dottor Andrea Conti,direttore di Dermatologia, Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero Infermi che dialogherà con il professor Ignazio Stanganelli, responsabile Skin Cancer Unit IRCCS IRST, Professore Associato Clinica Dermatologica Università di Parma e Presidente Intergruppo Melanoma Italiano.



Gli amici e colleghi del professore, Francesca Cenerini, docente di Storia romana, Epigrafia romana e Istituzioni romane all'Università degli Studi di Bologna, e Matteo Zaccarini, docente di Storia greca e Storia del Mediterraneo antico all'Università degli Studi di Bologna, ricorderanno alcuni dei suoi studi più significativi sulla storia greca antica in ambito accademico, mentre Alessandro Giovanardi, docente di Arte Sacra e di Iconografia e iconologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini-San Marino-Montefeltro, ed Elisa Tosi Brandi, docente di Storia medievale e Storia e patrimonio culturale della moda all'Università degli Studi di Bologna, si soffermeranno sull'interesse di Muccioli per la tradizione dell'Antico nella Rimini del XV secolo, confluito nel convegno del 2016 Gli Antichi alla corte dei Malatesta.



A concludere la giornata sarà l'intervento degli amici Vera Bessone, giornalista, caposervizio Cultura e Spettacoli del Corriere Romagna, Lia Celi, scrittrice, giornalista, umorista, autrice televisiva, blogger e conduttrice televisiva, e Stefano De Carolis, direttore U.O. Cure Primarie Forlì-Cesena Azienda USL della Romagna e direttore della Scuola di Storia della medicina dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Rimini, che hanno condiviso con Federicomaria Muccioli la passione per la storia locale collaborando a interessanti lavori sulle vicende riminesi meno conosciute.



La giornata in ricordo di Muccioli rappresenta una preziosa occasione, fortemente voluta dalla famiglia, per affrontare il tema della prevenzione del melanoma soprattutto con le giovani generazioni, che con comportamenti corretti possono tutelarsi dalla sua insorgenza in età adulta. Per questo, grazie alla collaborazione dell'Intergruppo Melanoma Italiano, il Comune di Rimini coinvolgerà i bambini nel progetto "Il Sole per amico" con la diffusione nelle scuole dei video a cartoni animati specifici sull'argomento, forniti da IMI.



Nell'ambito del progetto, venerdì 13 maggio, giornata internazionale della prevenzione del melanoma, gli alunni delle classi terze del liceo classico Giulio Cesare di Rimini, di cui Muccioli è stato prima studente poi docente, incontreranno il dottor Andrea Conti per imparare le buone prassi di prevenzione del melanoma.



Ingresso libero. Per accedere alla sala è richiesta mascherina FFP2.