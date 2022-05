Mercato valutario: quali previsioni per le principali coppie di valute?

Attualità

| 14:43 - 11 Maggio 2022

Il mercato valutario esercita un fascino sempre maggiore sugli investitori italiani e sui traders internazionali. Il settore del forex digitale è in forte crescita e parallelamente è in crescita la curiosità dei clienti circa le previsioni sull’andamento del potere d’acquisto delle diverse valute.



Previsioni forex 2022: cosa dicono gli esperti?





Quanto si può guadagnare con il forex?





Iloffre delle reali possibilità di guadagno ed è questo il motivo che spinge sempre più investitori a interessarsi alle valute. Al tempo stesso idevono essere consapevoli del rischio di investimento correlato all’oscillazione del potere d’acquisto delle monete. Per farsi un’idea più precisa dele delle opportunità di guadagno si possono leggere le opinioni riportate dal sito Investimentifinanziari un portale che si è specializzato nel settore negoziazioni digitali e che è diventato uno dei punti di riferimento per i traders interessati alle operazioni con le coppie di valute.Visto il forte interesse degli investitori e il crescere delle ricerche in rete, glihanno deciso di fare degli studi sull’andamento del potere d’acquisto delle valute e di proporre delle. Prima di vedere in dettaglio alcune delle principali previsioni presentate al pubblico, è bene tenere a mente che si tratta appunto di previsioni e che. Investire seguendo i consigli degli esperti può portare a una riduzione del rischio complessivo delle operazioni finanziarie, ma non può garantire l’azzeramento del rischio.Molti esperti e in particolare gli analisti diritengono che ilsarà una delle monete che andrà incontro nel corso del 2022 a un. Dal momento che il dollaro statunitense è una delle valute con i maggiori volumi di scambi e che praticamente è scambiato in coppia con qualsiasi altra moneta - sia con le valute principali che con quelle- è obbligatorio prenderlo in esame per definire la propria strategia di investimento con il forex online. Anche gli analisti diconcordano con il parere dei colleghi die puntano su un rafforzamento della moneta statunitense. Essi ritengono che il dollaro USA riuscirà a ottenere delle, che sono i principali concorrenti della valuta americana.Nonostante il dollaro statunitense sia destinato a rafforzarsi secondo le previsioni degli analisti, questi ultimi ritengono chedel loro potere d’acquisto e queste valute potrebbero dunque mantenere inalterata o quasi la loro forza relativa rispetto al dollaro. Un esempio proposto dagli analisti è ile dunque la coppia Usd/Aud dovrebbe andare incontro solo a piccole oscillazioni, perché la forza d’acquisto di entrambe le valute tenderà ad aumentare nei prossimi mesi.Per quanto riguarda le valute con minori volumi di scambi, gli analisti diconsigliano di tenere d’occhio il. Si tratta di una moneta che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo difficile e che ha perso molto potere rispetto al dollaro americano. Secondo le previsioni degli esperti la valuta brasiliana potrebbe recuperare parte del potere d’acquisto perduto e potrebbe dunque essere un buon momento per inserire questa moneta in portafoglio.che si possono ottenere con il forex sono molto variabili e dipendono sia dal capitale di partenza che dall’abilità nel prevedere l’. Gli investitori più esperti riescono a ottenere anche delle performance annuali a doppia cifra, si tratta però di una percentuale limitata di investitori sul totale diche si dedicano al forex digitale. Il mercato valutario comporta dei rischi, soprattutto per coloro che investono con le valutecaratterizzate da una volatilità maggiore e da volumi di scambi minori.