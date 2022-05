Bellaria, parte il cantiere in via Panzini: alcune modifiche alla viabilità

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:36 - 11 Maggio 2022

Via Panzini.



Da oggi (mercoledì 11 maggio) e sino alla metà di giugno, è in vigore l'ordinanza che modifica la viabilità su via Panzini, in particolare nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e via Veglia. Un provvedimento che si lega ai lavori di riqualificazione della banchina stradale, resi necessari dalla presenza delle radici dei pini che costeggiano la ferrovia: lavori che consegneranno alla fascia turistica di Bellaria una via Panzini più sicura, accogliente e fruibile in vista della stagione estiva.



Su via Panzini sarà condotta un’accurata analisi sulla salute delle piante, atta non di meno a testare la tenuta “elastica” dei pini in ottica di sicurezza per veicoli e pedoni.



Nel dettaglio, nel tratto interessato di via Panzini è in vigore da oggi il senso unico di marcia in direzione Rimini – Ravenna, con chiusura della corsia lato monte tra via Perugia e via Leonardo da Vinci. Nel senso Ravenna – Rimini vige quindi il divieto di circolazione, con l’importante eccezione dei veicoli del trasporto scolastico, oltre che autobus pubblici e altri veicoli autorizzati. Si sottolinea pertanto che i veicoli circolanti su via Panzini con direzione Ravenna - Rimini, devono ora obbligatoriamente svoltare a destra sulla via Giorgetti, mentre i mezzi che giungono al passaggio a livello da monte devono svoltare a sinistra su via Panzini. Si evidenzia altresì l'obbligo di svoltare a destra su via Savio per i mezzi pesanti - di peso complessivo sopra i 35 quintali - che circolano secondo l'orientamento Ravenna-Rimini.



Posto che la decorrenza di tali provvedimenti, fissata al 15 giugno, avverrà prima in caso di anticipata conclusione dei lavori, si ricorda sin da ora l’entrata in vigore per giovedì 26 maggio del cosiddetto regime estivo della viabilità di Bellaria Igea Marina: che per quanto concerne via Panzini comporterà il doppio senso di circolazione durante il giorno, con l’istituzione del senso unico in direzione Ravenna - Rimini dalle 20.00 alle 24.00.