Sant'Ermete Calcio, torna il camp estivo: stessi costi e una settimana in più di attività

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:35 - 11 Maggio 2022

Foto di repertorio.





Torna l’atteso centro estivo del Sant'Ermete Calcio, con la collaborazione della scuola d’infanzia “Biancaneve”, in programma dal 4 al 12 agosto. Le attività si svolgeranno allo stadio di Sant'Ermete, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 14:30. In programma, oltre gli allenamenti in campo, attività rivolte alle scuole e alla creatività. Dopo il successo della scorsa edizione, la società ha deciso di mantenere gli stessi costi, aumentando di una settimana il periodo di attività. Nel dettaglio, il costo settimanale dal lunedì al venerdì è di € 90,00, mentre quello per tutte le settimane è di € 240,00.



LE ADESIONI. E’ già ufficialmente partita da qualche giorno la possibilità di aderire al Camp, prenotando la partecipazione via telefonica ai numeri: 339/62.13.779 e 333/94.22.846. E’ previsto uno sconto fratelli al 50%. Infine sarà possibile usufruire del rimborso regionale denominato: ”Conciliazione Vita-Lavoro”. Le adesioni sono riservate per persone dal primo anno materno alla terza media.



I numeri della passata stagione sono stati da record, a dimostrazione dell’ottimo livello raggiunto dal settore tecnico giovanile negli ultimi anni: “Inutile negare – spiega il presidente Martino - che quest’anno abbiamo avuto diverse richieste, già dal periodo invernale, dove le famiglie ci ponevano la domanda se avremo ripetuto questa esperienza, giudicata estremamente positiva da loro e dai figli stessi. Quest’ultimo fattore è quello che mi spinge e ci ha spinto ad essere orgogliosi del nostro operato, perché credetemi non esiste migliore soddisfazione di vedere un bambino/ragazzo -a seconda del caso- che si diverta attraverso le attività motorie che noi promuoviamo. Principalmente il nostro lavoro si sviluppa durante la stagione sul campo, con gli atleti che rincorrono il pallone, ma allo stesso tempo vengono indottrinati ad allacciare questa passione ai compiti, quindi allo studio e al senso del dovere e all'arte della creatività, perché tutti -a prescindere dall'età- hanno diritto di sognare e di costruire qualcosa affidandosi alla propria mente. Il Camp è un’esperienza unica, importante per certi versi, per la condivisione sportiva e umana con le altre persone e con le stesse famiglie che spesso per motivi lavorativi non possono vivere quegli spazi di crescita dei propri figli che permettono di godere il momento. Infine, dopo due anni di reclusione tra le propria mura di casa, uno spazio aperto di questo genere aiuta a riassaporare la libertà e scoprire nuovamente l’arte del divertimento”.