Torre Pedrera, 130.000 euro per sistemare l'area di accesso al circolo velico

| 14:05 - 11 Maggio 2022

Rendering dell'intervento di riqualificazione dell'area di accesso al circolo velico.



L'area di accesso alla spiaggia in concessione al circolo velico di Torre Pedrera sarà rimessa a nuovo con un investimento, da parte dell'amministrazione comunale, di circa 130.000 euro. Il progetto di fattibilità tecnico ed economica, approvato dalla giunta, prevede la delimitazione delle alberature attraverso porzioni di verde e la sistemazione della pavimentazione, che sarà sottoposta a riqualificazione e abbellita con un il disegno di una rosa dei venti, utile ai fini didattici per la scuola di vela, realizzata in resina decorata.



Il progetto prevede anche un varco carrabile per consentire il rimessaggio delle imbarcazioni della larghezza di circa ml 4,50 e un accesso pedonale.



Nei nuovi spazi inoltre saranno installati quattro elementi fitness e sarà riqualificata l'illuminazione pubblica, con 5 nuovi corpi illuminanti ad alto efficientamento energetico. "Sempre ripercorrendo quelle che sono state le scelte progettuali del nuovo lungomare, anche nella riqualificazione di questa piccola area si è data rilevanza alla sicurezza e all’accessibilità, garantendo la complanarità tra i diversi percorsi: carrabile, ciclabile e pedonale", sottolinea l'amministrazione comunale di Rimini.