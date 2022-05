I vertici delle fiere europee si riuniscono a Rimini: insieme fanno 2000 manifestazioni

Attualità

Rimini

| 12:52 - 11 Maggio 2022

Rimini Fiera.



Da domani (giovedì 12 maggio) la città di Rimini sarà sotto gli occhi dei maggiori poli espositivi europei. Ventitré membri, 2.000 manifestazioni fieristiche, 400.000 espositori, 38,5 milioni di visitatori e oltre 38 milioni di metri quadrati di superfici espositive sono i numeri di EMECA (European Major Exhibition Centres Association) che dal 1992 riunisce le maggiori realtà espositive dell’Europa e che fino a venerdì 13 maggio terrà la sua Assemblea Generale nel quartiere fieristico riminese di IEG-Italian Exhibition Group. L’associazione rappresenta gli interessi dei membri presso istituzioni governative e stakeholder a livello mondiale e, oltre a ciò, partecipa all’European Exhibition Industry Alliance (EEIA), cooperazione tra la stessa EMECA e i membri europei dell' UFI (l'associazione mondiale dell'industria fieristica).



L’Assemblea EMECA è un appuntamento importante per l’industria fieristica globale: riunisce infatti puntualmente i vertici delle società organizzatrici di manifestazioni leader in Europa.



L’inaugurazione dell’appuntamento sarà affidata a Ricard Zapatero Presidente EMECA e direttore del business internazionale della Fiera di Barcellona e sarà seguita dallo speech di benvenuto di Corrado Peraboni CEO Italian Exhibition Group e membro del Board EMECA come VP Treasurer.



L’Assemblea EMECA - dice Corrado Peraboni, CEO di IEG - si tiene in un momento che sembra finalmente schiudere a una ripartenza reale per il mondo fieristico. Fare il punto su scenari e prospettive di questo nostro settore con un gruppo di lavoro che coinvolge le maggiori realtà espositive europee assume quindi un valore particolare. E che in questo semestre del 2022 l’appuntamento si svolga in Italia, e proprio qui a Rimini, è per Italian Exhibition Group motivo di soddisfazione”.



Sarà unadue giorni fitta di lavori e round-table incentrata sui cambiamenti in atto e le sfide future del settore con i contributi portati dai diversi membri EMECA. Tra i temi lo sviluppo sostenibile e la cybersecurity. Inoltre gli ospiti, durante le pause e i momenti conviviali avranno modo di ammirare alcuni dei luoghi salienti della città di Rimini.