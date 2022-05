Welcome Venice, il film con Roberto Citran al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:33 - 11 Maggio 2022

Cinema Tiberio di Rimini.



Al Cinema Tiberio di Rimini giovedì 12 (ore 21) e venerdì 13 maggio (ore 17 ed ore 20.30, biglietto intero € 5, ridotto Tiberio Club € 4) è in programma il film di Andrea Segre "Welcome Venice" con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Piccolo e Anna Bellato. Venezia, isola della Giudecca. Le famiglie di tre fratelli – Alvise (Andrea Pennacchi), Piero (Paolo Pierobon) e Toni (Roberto Citran) – si riuniscono a tavola nella casa dove sono nati. Dove ormai abita solo Piero, ma a cui Toni le è molto legato perché da lì insieme si muovono con un paio di amici per praticare la pesca di moeche, ovvero i granchi di laguna. A seguito di un incidente improvviso, l’abitazione di famiglia assume un valore ancora più cruciale e mette Alvise – che vorrebbe ristrutturarla e metterla a rendita come “dimora di charme” per turisti stranieri – contro Piero, ostinatamente contrario a trasferirsi sulla terraferma.



Il discorso amoroso che, da "Io sono Li" a "Il pianeta in mare", Andrea Segre intrattiene con Venezia e la Laguna, si arricchisce di un nuovo capitolo, mentre si allarga la famiglia dei suoi interpreti.



Dopo "Molecole", girato nella città silenziosa, svuotata dalla pandemia, Segre torna a ragionare, usando la chiave del conflitto fraterno, sulla trasformazione della città svuotata, dello smarrimento dei pochi abitanti rimasti, nel tentativo di catturare le tracce e i fili della sua cultura più autentica, di difenderne la bellezza fragile, nascosta ai più, e registrare l’affermarsi di una mentalità sempre più predatoria e di un turismo invasivo, disinteressato, epidermico.



Venerdì 13 maggio alle ore 18.40, tra le due proiezioni del film, incontro pubblico sulla presentazione della proposta di legge di Alta Tensione Abitativa per la regolamentazione delle locazioni brevi turistiche.