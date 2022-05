Sant'Ermete, entro l'estate i lavori per il nuovo asfalto in via Martella

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:28 - 11 Maggio 2022

Foto di repertorio.



La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria di via Martella a Sant’Ermete. É di 125.000 euro il costo previsto per l’intervento, finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il bando per l’assegnazione di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.



Nel dettaglio, il progetto di fattibilità prevede una prima fase di fresatura del vecchio manto, la risagomatura della sede stradale e delle carreggiate in modo da consentire il deflusso delle acque meteoriche, e la stesura di un nuovo strato di asfalto. I lavori, che prenderanno avvio entro l’estate, avranno una durata di circa 30 giorni.



“Abbiamo scelto di utilizzare il contributo ministeriale per intervenire nuovamente nelle frazioni – afferma la vicesindaca Pamela Fussi – e proseguire un percorso di riqualificazione della viabilità nelle aree rurali delle frazioni, concentrandoci soprattutto sulle vie maggiormente segnalate dai cittadini”.



“Dopo la riqualificazione di via Fornello a Montalbano nel 2022, di via Gaudenzi a Canonica nel 2021, realizzati nell’ambito dell’accordo con il Consorzio di bonifica, e via Casale a San Vito nel 2020 – conclude la vicesindaca Fussi – ora mettiamo mano a via Martella con un progetto di manutenzione straordinaria che sarà finalizzato e approfondito nelle prossime settimane”.