Calcio RSM, il San Giovanni riparte dal riconfermato mister Marco Tognacci

Sport

Repubblica San Marino

| 12:04 - 11 Maggio 2022

Il tecnico del San Giovanni Marco Tognacci.

L’equilibratissima doppia sfida con il Faetano ha chiuso la stagione al primo turno playoff, ma in casa San Giovanni non si perde tempo e si inizia già a progettare la prossima stagione. Il presidente Massimiliano Venturi e il direttore generale Fabio Giardi si sono posti un doppio obiettivo, allargare e rafforzare l’organigramma societario e dare continuità tecnica per consolidarsi sempre più nel gruppo di squadre stabilmente impegnate nella seconda fase e il primo tassello si chiamerà Marco Tognacci.



“Il lavoro messo in piedi da due anni a questa parte sta dando i suoi frutti, abbiamo cercato di svoltare dopo stagioni difficili e con i mezzi economici a disposizione cerchiamo di fare il massimo, partendo dal mettere insieme persone che abbiano entusiasmo e voglia di lavorare: siamo contentissimi della scelta dello staff tecnico e di questo gruppo, molto giovane e ricco di sammarinesi” aveva commentato il presidente alla vigilia dell’extra season e dalle parole è passato subito ai fatti.

“Ci siamo già incontrati con l’allenatore, gli abbiamo espresso la nostra soddisfazione e abbiamo raccolto il suo entusiasmo per questa prima stagione insieme. Confermarlo è stato quindi naturale, ora incontreremo i suoi collaboratori Roberto Lisi e Andrea Antico che speriamo rimangano a loro volta con noi, poi tutti insieme ci metteremo al lavoro per formare il nuovo gruppo, che rispecchierà la nostra filosofia. L’obiettivo è ringiovanire la rosa migliorando la squadra in tutti i reparti. Nei prossimi giorni inizieremo a incontrare i giocatori e a parlare con ciascuno di loro» prosegue.