Sicurezza stradale, nuovo autovelox bidirezionale installato a Serravalle

Attualità

Repubblica San Marino

11 Maggio 2022



Un nuovo autovelox nel territorio di San Marino. L’installazione è avvenuta a Serravalle in via Costa del Bello. Lo strumento, un autovelox bidirezionale, entrerà in funzione nei prossimi giorni. A differenza dei precedenti modelli, lo strumento sarà in grado di rilevare la velocità dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia. L’installazione dell’apparecchiatura, di ultima generazione, è stata curata dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ed è stata autorizzata dal gruppo di lavoro per la sicurezza stradale.



Lo stesso gruppo di lavoro, il 3 dicembre 2021 ha deliberato di installare dei box anche ad Acquaviva, Gualdicciolo e Chiesanuova.



In totale gli autovelox installati in Repubblica sono 12 (due a Fiorentino, due a Cailungo, due in zona Tavolucci, due a San Giovanni, due a Faetano e due a Serravalle) ai quali andranno aggiunti 4 box bidirezionali per un totale di 16 postazioni di monitoraggio che saranno gestite dalla Polizia Civile.



Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Gli autovelox sono strumenti efficaci per la sicurezza stradale. I dati dimostrano che rappresentano un forte deterrente e inducono gli automobilisti a ridurre la velocità sulle strade. Tuttavia si invitano gli automobilisti a ridurre la velocità e prestare attenzione alla guida indipendentemente dalla presenza di questi dispositivi al fine di ridurre gli incidenti sulle nostre strade”.