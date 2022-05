Maxischermo sulla motonave, il cinema a Bellaria è sul mare

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:36 - 11 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

L’estate è alle porte e Bellaria Igea Marina inaugura la stagione 2022 targata “Dream Bim”, con un evento da sogno: un originalissimo drive-in nautico nelle acque antistanti il porto canale.



“Un Mare di Cinema”, così il nome dell’evento organizzato da Fondazione Verdeblu che sabato 14 maggio porterà i suoi partecipanti a godersi un film d’autore a bordo di imbarcazioni messe a disposizione dai volontari del Circolo Nautico e Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina. Un cinema alternativo in mezzo al mare, proiettato direttamente su un mega schermo di 4 metri installato sulla motonave Super Tayfun: ancorati attorno, i natanti dei circoli locali creeranno una suggestiva atmosfera dal gusto un po’ felliniano. Una serata da sogno in linea con il claim dell’estate scelto dalla città di Bellaria Igea Marina che già dallo scorso marzo ha presentato un ricco palinsesto di eventi.

“Un Mare di Cinema” si rivolge non solo agli amanti del cinema, che potranno vedere proiettato un film al di fuori delle classiche sale cinematografiche ma anche soprattutto un’esperienza unica nel suo genere: un cielo stellato, il dolce rollio delle onde all’interno dell’arena naturale dove si svolgerà la proiezione di “Immersion” di Neus Ballùs. La regista sarà presente all’evento per lanciare il suo nuovo film proiettato al 40° Bellaria Film Festival.



"Oltre al Cortometraggio della regista Spagnola, ci sarà un'altra proiezione sempre legata al tema dell’acqua ed il mare." Anticipa Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu - "Sarà una sorpresa che non sveliamo per creare ancora più attesa. L’evento è molto originale e sta già avendo molto riscontro anche da parte dei media nazionali, contribuendo ancora una volta al posizionamento del brand Bellaria Igea Marina"



Per partecipare occorre prenotarsi contattando Fondazione Verdeblu a eventi@fondazioneverdeblu.org - 0541 346808; la partecipazione è gratuita con imbarco dal porto canale di Bellaria Igea Marina alle ore 20.30, in caso di maltempo l’evento sarà rimandato domenica 15 maggio.