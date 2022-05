Dojo Karate Do Rimini conquista 6 ori ai campionati italiani

Sport

Sabato e domenica nella città di Osimo (AN) si sono svolti le finali dei campionati Italiani di Karate, organizzati dalla Confederazione Karate Italia (C.K.I.) aderente al circuito Internazionale WUKF.



La scuola Dojo Karate Do Rimini, che si allena presso la palestra comunale di Corpolò, ha portato in gara 12 atleti, conquistando 6 Ori, 3 Argenti, 4 Bronzi: Edoardo Basile, Basma Lemjaafar, Wijsdn Raddad, Hind Lamarraf, Malak Labtouni, Matteo Mariotti, Emilia Ferrante, Saramaria Soldati, Fatima Lamjaafar, Francesco Tinelli, Wiam Raddad, Federico Giannini, Yasmine Rharrous.



Allenati dall’ Istruttrice Barbara Scorrano, sotto la guida del Direttore Tecnico Maestro Giacomo D’Urso, i giovan atleti hanno lavorato tutto l’anno con grande impegno e dedizione, nonostante le difficoltà incontrate causa covid-19.



“Il Karate Tradizionale Shotokan non è una mera disciplina sportiva ma anche e soprattutto un’Arte Marziale che, attraverso i suoi precetti ed insegnamenti diffonde regole di vita e profondi valori come il rispetto, l’educazione, la correttezza comportamentale, l’umiltà, l’astensione dalla violenza - spiega il maestro D’Urso – per la nostra scuola il Karate è un percorso di crescita che guida i discenti ad affrontare la vita di tutti i giorni con forza, coraggio, lavoro e dedizione, con particolare riguardo all’integrazione delle diverse culture presenti sul territorio”.