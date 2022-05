Cerca di uccidere i medici in ospedale, disarmato dal prete

Cronaca

Ancona

| 08:39 - 11 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Crede che la figlia sia morta dopo un delicato intervento chirurgico, si presenta in ospedale ad Ancona armato di coltello ma un religioso riesce a farlo ragionare. Protagonista della vicenda un 48enne asiatico che, dopo una videochiamata, credendo di aver visto la figlia senza vita, si è precipitato da Macerata al Salesi armato. La giovane si trovava sotto sedazione, un procedimento successivo all'intervento del quale era stata informata la famiglia. La preoccupazione e l'angoscia del padre però hanno avuto la meglio. Una volta arrivato sul posto gli è stato impedito di entrare dalle forze dell'ordine, preallertate dai sanitari. Il 48enne aveva un coltello da cucina e tutta l'intenzione di punire i medici che, a suo dire, non avevano salvato la figlia. Sul posto anche un religioso, anche lui asiatico, che risiede nella comunità di Montetauro in provincia di Rimini. Il prete è riuscito a calmare l'uomo, facendosi dare il coltello. Il 48enne è stato poi raggiunto dalla moglie ed affidato ai sanitari per accertamenti. Fortunatamente nessuno dei coinvolti nell'episodio ha riportato ferite.