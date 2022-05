Rimini Calcio, in vendita da mercoledì i biglietti per Sasso Marconi

Sport

| 19:42 - 10 Maggio 2022

Da mercoledì saranno in vendita i biglietti per la gara Sasso Marconi – Rimini Football Club in programma domenica 15 maggio alle ore 16:00 allo stadio Giacomo Carbonchi di Sasso Marconi. I biglietti a disposizione dei tifosi biancorossi sono 590.



PUNTI VENDITA



RiminiFC Store (ingresso tribuna centrale stadio Romeo Neri)



Da mercoledi 11 a sabato 14 • 10:00-13:00 / 16:00 -19:30



Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci



PREZZI



Settore tribuna 12 €



Settore Tribuna/Curva 8€



Under14 biglietto omaggio al botteghino dello stadio Carbonchi.