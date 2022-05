Calcio giovanile, Rimini: hurrà Juniores contro il Mezzolara: 3-1

Sport

Rimini

19:31 - 10 Maggio 2022

La squadra Juniores del Rimini.

I risultati del fine settimana del Settore Giovaniledel Rimini



Campionato Nazionale Juniores

RIMINI F.C. – S.S.D. MEZZOLARA 3-1



RIMINI F.C.: Lazzarini, Guidi (8’ st Marinucci), Zavoli, Nastase (31’ st Marcello), Bianchi, Rushani, D’Orsi, Cherubini (10’ st Fabbri), Zanni (10’ s.t. Capi), Barbatosta, Pozzi (24’ Tomassini). A disp:Cerretani, Tiraferri.



Reti: 17’ p.t. Pavani (M) 22’ p.t. Cherubini (R), 39’ p.t Pozzi, 43’ s.t D’Orsi (R)



Vittoria casalinga nell’ultima giornata della regular season per la Juniores biancorossa che, va sotto al 17’ con Pavani, lesto a colpire una palla vagante in area, ma non si disunisce e già al 22’ ristabilisce la parità con Cherubini e prima dell’intervallo passa in vantaggio con Pozzimi in gol al minuto 39. Nel secondo tempo, dopo varie occasioni, D’orsi al 43’ fissa il tabellino sul definitivo 3 a 1.



UNDER 15 Élite

MEDICINA FOSSATONE – RIMINI 0-2



Reti: Urbinati 21’p.t. – Cenci 35′ s.t.



RIMINI FC: Gianfanti, Urbinati (Cenci 1 s.t.), Imola, Zanieri (Rota 29’ s.t.), Magi, Manzi (De Gaetano 29 s.t.), Nanni (Carlini 8 s.t.), Lepri, Para (Morri 20 s.t.), Foschi (Drudi 8’ s.t.), Brolli (Ghetti 29’ s.t.). All. Berretta. A disposizione: Di Ghionno

Note: Magi (R) espulso



Vittoria importante per l’Under 15 che, con i tre punti conquistati sul campo del Medicina Fossatone, è certo matematicamente il secondo posto nella classifica del proprio girone assicurandosi un posto nelle fasi finali. I biancorossi di Berretta si alzano dai blocchi a tutta e sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni ma sottoporta manca la precisione e il gol del vantaggio è rimandato. Non di molto tuttavia perché al 20’ è Urbinati a portare in vantaggio i suoi con un colpo di testa che scavalca il portiere su cross di Brolli. Nel secondo tempo è sempre Brolli, particolarmente ispirato, a creare pericoli con i suoi

dribbling ma la partita resta sempre in bilico. Sui titoli di coda, il Rimini raddoppia: Imola mette in mezzo un pallone rasoterra che attraversa tutta l’area sino ad arrivare sul secondo palo dove Cenci arriva puntuale e conclude rete. Con la qualificazione in ghiaccio, il Rimini giocherà l’ultima gara in attesa di conoscere gli avversari cheincontrerà ai playoff.



UNDER 16 Regionale

RIMINI – TORRESAVIO 9-1



Reti: 6’, 28’, 33’, 48’, 60’ Hassler, 16’, 67’ Zighetti, 58’ Zani, 78’ Paganini.



RIMINI FC: Sammarini, Coppola, Sposato, Zighetti, Brisku (Cecchi 1’ s.t.), Diagne (Volonghi 20’ s.t.), Orioli (Paci 1’s.t.), Imola (Bianchi 1’s.t.), Zani, Hassler (Giacomini 20’s.t.), Mini (Paganini 20’ s.t.).

A disposizione: Bartoletti, Bacchiocchi All. Pieri.



Partita ben giocata e sempre in controllo per i ragazzi biancorossi che chiudono la prima frazione sul 4 a 0 con la tripletta di Hassler e il gol di Zighetti su calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il copione non cambia e i ragazzi di mister Pieri continuano a spingere sull’acceleratore segnando altre 5 reti sempre con Hassler (poker), Zighetti (doppietta) e infine Zani e Paganini terminando il match con 9 segnate. Al 54’, nell’unica disattenzione dei ragazzi biancorossi, il Torresavio segna il gol della bandiera.