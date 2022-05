La tecnologia e il gioco online, due mondi in espansione

Attualità

18:56 - 10 Maggio 2022

La tecnologia è sempre più onnipresente nella nostra quotidianità e il Covid ha aiutato ancora di più un’espansione già in corso, costringendo tantissime aziende a spostarsi nel mondo virtuale per trovare nuovi clienti e approfittare degli onnipresenti smartphone. Tra i settori che maggiormente hanno sfruttato le nuove tecnologie e le innovazioni nel web c’è certamente quello del gioco online, che già da diversi anni sta sostituendo quello nei casinò tradizionali. Vediamo alcuni degli aspetti che la tecnologia ha migliorato all’interno delle piattaforme di gioco online.



Offerta di gioco e grafiche con VR



Tutti abbiamo sentito parlare o abbiamo giocato con i visori per la VR, la realtà virtuale, che permettono di immergersi completamente nei giochi e lasciare fuori per un po’ le preoccupazioni della quotidianità. Anche nei giochi di casinò, l’esperienza regalata dalla realtà aumentata o dalla realtà virtuale è senza pari: stanze virtuali con veri croupier che guidano i giochi a veri tavoli verdi, grazie alla tecnologia OCR, con la registrazione dei suoni di una sala da casinò senza spostarsi dal divano. L’offerta di gioco dei casino online sta diventando sempre più realistica, per fare in modo che gli utenti non perdano nemmeno un secondo di divertimento. Anche le grafiche di gioco sono sempre più curate nei minimi dettagli, grazie a software house che ogni anno cercano di migliorare i propri titoli con versioni nuove e ammodernate.



Sicurezza e pagamenti, le nuove frontiere



Oltre all’offerta di gioco e alle grafiche migliorate, anche gli aspetti della sicurezza e dei pagamenti hanno beneficiato degli avanzamenti tecnologici. Se fino a qualche anno fa i metodi di deposito e prelievo dai conti di gioco erano pochi, oggi c’è un’infinità di possibilità, dalle carte di credito ai bonifici, da PayPal a Skrill o PostePay, fino ad arrivare addirittura in qualche caso alle criptovalute. Anche i protocolli di sicurezza si sono evoluti per proteggere sia i pagamenti che i dati sensibili degli utenti. I migliori siti di casinò (che ricordiamo devono possedere la licenza AAMS/ADM) presentano il protocollo HTTPS, riconoscibile dal simbolo del piccolo lucchetto a sinistra della barra degli indirizzi e che indica lo scambio sicuro tra i dati del sito e quelli del PC dell’utente.