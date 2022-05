Basket Promozione, playoff andata: Artusiana vittoriosa. Ko San Patrignano e Cattolica

Sport

Rimini

| 16:43 - 10 Maggio 2022

I risulatti di playoff e playout dei gironi E/F del campionato di Promozione



Play Off Ottavi Andata



SAN PATRIGNANO – S. MAMOLO BASKET 71 – 79

(11-20; 28-40; 50-55)

San Patrignano: Angeli 23, Magni, Schivalocchi ne, Grimm ne, Conocchiari 24, Romboli 3, Bindi 2, Trombin 13, Randazzo 6, Cardarelli. All. Gregori.

San Mamolo: Galli 2, Buriani 17, Quadri S., Gandolfi 17, Parchi 8, Mantovani 5, Ricci 12, Stefanelli, Valenti 1, Conti ne, Varotto 14, Bartolini 3. All. Totta.



SPORTING CLUB CATTOLICA – LUSA BASKET 35 – 67

(8-14; 13-37; 26-47)

Cattolica: Adanti 17, Cavazzini T., Cavazzini N. 5, Perazzini, Morini 7, Cavoli 3, Del Prete, Concordia, Ghinelli 3, Bergna, Simoncini Fuzzi. All. Cotignoli.

MassaLombarda: Ugulini 10, Cai 4, Spinosa 2, Camorani 6, Mastrilli 5, Berardi 3, Asioli 5, Ravaglia 6, Linguerri 10, Rivola 7, Bacocco 7, Brignani 2. All. Landi.



PARTY & SPORT – LIBERTAS GREEN BK 59 – 60

(11-15; 26-34; 42-49)

P&S Ozzano: Crivellari 4, Ragazzini, Piombo 10, Carelli Mat. 4, Cesanelli ne, Margelli, Avallone 16, Carelli Mar. 9, Sarti 6, Fiordalisi 1, Lazzari 3, Passatempi 6. All. Bandini

Libertas Green Forlì: Vittori 3, Ruffilli 3, Pezzi 8, Naldi, Liverani 11, Guaglione 2, Evangelisti 9, Brunetti N. 17, Brunetti J. 7. All. Minghetti.



BLACK SPORTING CLUB – PGS BELLARIA 53 – 56

(15-20; 33-28; 38-44)

Coriano: Bigini 8, Ortenzi 5, Chistè M. 16, Bologna 2, Vettori 7, Zavatta 11, Salvadori 2, Buscherini, Marchi, Casadei Massari, Pacucci, Carli. All. Chistè C.

PGS Bellaria: Scalorbi, Poluzzi, Ottani 11, Scarenzi 4, Capancioni, Marega 2, Pierini 11, Neviani 19, Mazzacurati, Nobis 9. All. Benini.



ASS. POL. DIL. FARO – ARTUSIANA BK 58 – 66

(13-12; 26-35; 34-47)

Consandolo: Nicoletti 21, Mambelli 12, Bonora 7, Mottaran 7, Mortara 6, Giordani 3, Fuschini 2, Bianchi, Cesari F., Cesari R., Dalpozzo, Graldi. All. Carnaroli.

Forlimpopoli: Gasperini G. 15, Pinza 13, Spisni 10, Perugini 7, Picone 7, Adamo 5, Servadei 4, Quercioli 3, Maltoni 2, Zammarchi, Visani, Gasperin A. All. Grilli.



DUE.ZERO FRESK’O – MORCIANO EAGLES 10-05-2022 – 21:20

BASKET 2000 SAN MARINO – MEDICINA BASKET 2007 10-05-2022 – 21:3N

TATANKA BALONCESTO – FAENZA BK PROJECT 10-05-2022 – 21:45



Play Out Andata



BELLARIA BASKET – BASKET’95 47 – 57

(10-7; 26-21; 35-40)

Bellaria: Semprini ne, Polanco, Zonzini 11, Ricciotti L. 5, Zunini 6, Paganelli 4, Donati 1, Souihi 10, Ceccarelli, Bussi 10, Vernocchi. All. Ricciotti D.

BASKET ’95 Imola: Mezzini, Gasparri 10, Campomori 6, Foligni, Sermenghi 3, Centulani 3, Grandolfi 16, Zanoni 9, Zaccherini 2, Campomori 5, Villa 3. All. Saragoni.



BK CLUB L. ZANNI LUGO – AICS JUNIOR BASKET FORLI’ 10-05-2022 – 21:15