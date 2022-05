A Novafeltria un pomeriggio di Sport e divertimento per tutti i bambini

Eventi

Novafeltria

| 13:54 - 11 Maggio 2022

Sabato 14 Maggio presso lo Stadio Comunale "Urbini-Casali" di Secchiano (Novafeltria) si terrà la prima 'Festa dello Sport'. Un'iniziativa, organizzata dalla società Vis Novafeltria con il patrocinio del Comune, nata per riportare dopo questi difficili anni chi purtoppo ha un po' perso il gusto e la bellezza del gioco all'aria aperta.



Sono invitati gratuitamente tutti i bambini dai 5 anni compiuti ai 10 anni.



A partire dalle 14:30 tanti giochi con gli allenatori/educatori dello staff Novafeltria Calcio accompagnati dalla musica del Dj di Radio Bruno. Dopo le attività tutti insieme per la merenda. Una grande festa di aggregazione dunque, dove tutti i bambini della vallata saranno i protagonisti assoluti della giornata.



La società Vis Novafeltria ringrazia l'Amministrazione comunale, l'Istituto Comprensivo "A. Battelli" e Conad Novafeltria per la merenda gentilmente offerta.

La manifestazione verrà inaugurata con il saluto del sindaco Stefano Zanchini.



Programma Festa dello Sport:



14:30 Ritrovo e suddivisione di bambini per età



15:00 Inizio dei giochi



16:30 Fine delle attività e consegna merenda



Ogni bambini che parteciperà alla giornata sarà assistito dal fisioterapista del Novafeltria e da assicurazione.



Info e iscrizioni al numero 334 9570824 (Amedeo)