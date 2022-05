Alpini: sindaco Rimini, molestie gravi, ma non generalizzare 

Attualità

Rimini

16:36 - 10 Maggio 2022

Jamil Sadegholvaad.



"Non si può sottovalutare" ma "al tempo stesso non possiamo generalizzare per tutti gli alpini". Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sulle presunte molestie segnalate nella sua città durante i giorni dell'adunata degli Alpini, conclusasi domenica. Il giorno dopo che l'associazione 'Non una di meno' aveva fatto emergere il caso fu la vicesindaca Chiara Bellini ad esprimere la posizione del Comune stigmatizzando i fatti e chiedendo all'organizzazione di tenere a bada i propri uomini. Quattro giorni dopo le prime segnalazioni, interviene anche il sindaco: "Condivido ogni riga, ogni virgola di quello che è stato detto dal ministro Guerini", il quale ha condannato i fatti, chiedendo però di non generalizzare. "Non possiamo essere accondiscendenti in alcun modo con chi ha molestato una donna, anche solo verbalmente", ha affermato il sindaco. Però "non si può generalizzare come se tutti gli alpini fossero dei molestatori. Ho visto decine di migliaia di persone perbene che con la loro allegria hanno invaso la nostra città", ha riportato Sadegholvaad, che ha aggiunto: "Sappiamo che questo ha riguardato un numero limitatissimo di persone. Però questo non vuol dire che si debba minimizzare quanto è accaduto".