Covid: contagi in calo a Rimini e regione, ma sedici decessi totali

Attualità

Rimini

| 16:32 - 10 Maggio 2022

Bollettino Covid.



Nel territorio riminese si registrano 145 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, che portano il totale, in questo inizio settimana, a 269 positività. Sette giorni fa erano stati 372, due settimane prima 432. Prosegue dunque il calo dei contagi e si registra un calo dei ricoveri in terapia intensiva, ora a 3. Tre anche i decessi di uomini di 71, 78 e 93 anni.



In regione i decessi totali sono stati 16, età media 83 anni, più altri due pazienti non residenti in Emilia Romagna. I nuovi casi sono 2166, tasso di positività al 9,9%. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 38, a fronte di 6 nuovi ingressi e 3 dimissioni, nei reparti Covid scendono a 1248 (-12).