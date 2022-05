Baseball, Mediolanum New Rimini recupera la gara con Crocetta

Sport

Rimini

16:23 - 10 Maggio 2022

Gianluca Tognacci in azione.



Mediolanum New Rimini recupererà domani sera (mercoledì 11 maggio) contro Crocetta la partita che fu sospesa a Parma per pioggia il 23 aprile scorso.



Si tratta di gara2, quindi probabilmente Crocetta riproporrà il partente colombiano Almanza Consuegra, mentre per Mediolanum New Rimini era sul monte Gianluca Tognacci. Si partirà dalla parte bassa del terzo inning, sullo 0-0.



Recuperato Lino Zappone, la gara ha certamente un valore importante per la classifica e sarà valutata dal manager Mike Romano e dal pitching coach Daniele Del Bianco nel decidere la rotazione dei lanciatori, poiché che dopo tre giorni ci sarà il doppio impegno interno con Sala Baganza, ultima giornata della prima fase del campionato di serie A.