Nelle sale il film "Vecchie Canaglie". In platea attori e regista

Attualità

Pesaro

| 15:58 - 10 Maggio 2022

Foto Ballante.

Un folto pubblico ha assistito, nella serata di lunedì 9 maggio, alla presentazione del film Vecchie Canaglie dell'attrice e regista bolognese Chiara Sani, presso il Multiplex Giometti. Alla presentazione, presieduta da Massimiliano Giometti, presenti altri due personaggi del cast molto conosciuti, come l'attore pesarese Massimo Fradelloni e l'attore Luciano Manzalini.



Chiara Sani, molto nota come attrice per aver interpretato diversi film di Pupi Avati e da altri registi, e anche come conduttrice televisiva, debutta con questo film nella veste di regista, ma anche come sceneggiatrice insieme a Gabriele Baldoni.



"Vecchie Canaglie" è una commedia per tutti. Il cast è composto da nomi storici della commedia italiana di ieri e di oggi, come Lino Banfi, Greg, Andrea Roncato, Handy Luotto, Pippo Santonastaso e Gino Cogliandro.



Al termine della proiezione, un lungo e spontaneo applauso del pubblico in sala a dimostrazione di quanto sia stato gradito. Tra gli spettatori si sono visti anche volti commossi per il lieto fine, inaspettato.



Amato Ballante