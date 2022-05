Rimini, i bimbi delle scuole di infanzia studiano le coccinelle

Attualità

Rimini

| 15:35 - 10 Maggio 2022



Due giorni con le coccinelle. Questa mattina (martedì 10 maggio) al parco Giovanni Paolo II e domani mattina (mercoledì 11 maggio) al parco di via Bramante, i bimbi delle scuole dell’infanzia La Gabbianella e La Lucciola avranno in regalo una boccetta ciascuno con all’interno delle coccinelle. Insieme, durante l’incontro con il personale di Anthea, riceveranno informazioni sull'utilità dell'insetto e la sua funzione di protezione di piante e fiori dalle afidi.



Presenti anche i lettori volontari del Civivo della Biblioteca Gambalunga, con la lettura degli Albi illustrati sul tema della natura e sul mondo degli insetti. Insieme al personale di Anthea i bambini impareranno anche la corretta modalità del ‘lancio delle coccinelle’, per liberarle verso la loro funzione di predatori naturali.