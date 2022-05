Basket D, playoff: Tigers a Podenzano per allungare la serie

Sport

VillaVerucchio

| 15:35 - 10 Maggio 2022

Il pivot dei Tigers Charlie Foiera (foto Aldo Sgroi).

E' una gara da dentro-fuori, senza alternative. Fast Coffee Villanova Tigers arriva a Gara2 dei playoff 2021-22 con l’amarezza di quel -1 (64-65) rimediato alla Tigers Arena, frutto di un finale beffardo, ma anche con la consapevolezza di poter fare la partita e portare a casa un risultato diverso. Palla a due alle ore 21, al Centro sportivo di Podenzano (Piacenza).

“Dobbiamo tirare fuori tutto ciò che abbiamo dentro. – è il commento pre-partita del coach delle Tigri, Cristian Evangelisti – La solidità mentale farà la differenza. I Tigers devono dimostrare sul campo di essere più forti e guadagnare Gara3 in casa. Per arrivare a questo risultato, occorre limare le discontinuità che hanno caratterizzato la partita di andata. Dovremo essere più sicuri di noi stessi, in entrambe le metà campo, e giocare la nostra pallacanestro”.

Come arriverete a Podenzano, l’estremità a nord della serie D, 280 km da Villa Verucchio?

“Giacobbi è in forse, non è in perfette condizioni fisiche.

Ma occorre andare a Podenzano convinti dei nostri mezzi: la differenza la farà la voglia di vincere, l’intensità, l’energia nervosa. – suona la carica coach ‘Pelo’ – Vogliamo gettare il cuore oltre l’ostacolo, e mettere in campo tutto quello che è in nostro possesso: lo dobbiamo alla società, ai tifosi, a noi stessi. Voglio vedere 12 giocatori mettere in campo tutto il nostro orgoglio Tigers”.

La partita sarà trasmessa mercoledì 18 maggio alle ore 22.30 su IcaroTv (canale 18 digitale terrestre).