Alla scoperta dell'Oasi di Poggio Torriana: una camminata per conoscere gli uccelli

Poggio Torriana

| 15:28 - 10 Maggio 2022

Seconda uscita per OaSì – Insieme per le valli APS.

Domenica 15 maggio con OaSì – Insieme per le valli APS la camminata “Uccelli migratori, un viaggio fra ambiente e tradizioni”. Ritrovo alla Fontaccia di Montebello alle 15:30: percorso facile, iniziativa gratuita aperta a tutti con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana.

Insieme al professore di Ecologia, Riccardo Santolini si riconosceranno gli uccelli attraverso il loro canto e si osserveranno i siti di nidificazione di gruccioni e falco pellegrino, mentre i conoscitori di Montebello racconteranno storie di vita popolare e luoghi ricchi di fascino

Nuova uscita per OaSì – Insieme per le valli APS alla scoperta del territorio dell’Oasi di Torriana Montebello per la terza uscita del programma primaverile “Insieme a Primavera”, con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana.



“Uccelli migratori, un viaggio fra ambiente e tradizioni” sarà l’occasione per immergersi nella natura e nella storia. La camminata è facile (circa 6 km in totale), gratuita e aperta a tutti, soci e non soci. Il ritrovo è fissato alle ore 15:30 alla Fontaccia di via Sabioni, sotto la rupe di Montebello (su Google è indicata come “Area di sosta La Fontanaccia” e insieme a Riccardo Santolini, docente di Ecologia all’Università degli Studi di Urbino e ad alcuni conoscitori delle tradizioni locali, si scoprirà come riconoscere gli uccelli attraverso il loro canto, senza disturbare si osserveranno i siti di nidificazione dei gruccioni, del falco pellegrino e, allungando un po’ il percorso ad anello, si andranno a scoprire i segreti del Fosso delle acque salate, la fonte ferrosa, il cimitero dei giganti, la parrocchia di San Biagio e il giacimento di fossili (che sarà il protagonista di una delle prossime uscite in programma).



Il seguente e importante appuntamento è poi fissato per domenica 29 maggio quando insieme alle altre associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana si apriranno le porte dell’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia per la giornata “Il ciclo dell’acqua”.



Intanto, proseguono le iscrizioni al Concorso fotografico amatoriale “Una foto per OaSì”, aperto a tutti con due sezioni distinte tra over e under 18 con termine di consegna foto fissato per il 31/12/2022.

I temi legati al territorio da tradurre in immagini sono: 1) Paesaggi diurni e notturni del territorio, 2) I sentieri della memoria (Montebello, Saiano e gli antichi borghi abbandonati), 3) La fauna, 4) La flora (alberi monumentali, fiori, erbe…), 5) Alla scoperta del territorio a piedi, in bicicletta, a cavallo.

Per informazioni, regolamento e iscrizioni al concorso: oasinsiemeperlevalli@gmail.com