La Biotina per il benessere della pelle

14:37 - 11 Maggio 2022

Cura della pelle.

Sono in molti che ancora oggi non conoscono la Biotina, non sanno cosa sia e non conoscono i suoi benefici sul corpo intero. La Biotina è nota anche vitamina B8 o vitamina H, un micronutrienti essenziale per tutto l’organismo. Un elemento in grado di svolgere diverse funzioni fondamentali per il corpo umano, tra di esse è possibile riconoscere il supporto che offre ai tessuti nervosi, ma anche al midollo osseo e ai globuli rossi. Ma la maggiore delle sue funzioni è quella di proteggere pelle e capelli. Proprio su questa funzione ha poggiato il suo lavoro Biosty, proponendo un integratore Biotina e una serie di elementi di origine completamente naturale per il benessere di tutto il corpo e per la sua bellezza esteriore.



Cos’è la Biotina



La Biotina nota anche vitamina B8 o H può essere inserita in quel ristretto numero di vitamine idrosolubili, le quali non sono sintetizzate in maniera autonoma dall’organismo che per evitarne la carenza, non ha altro modo che integrarle attraverso l’alimentazione o dei prodotti specifici. La Biotina partecipa alla sintesi degli acidi grassi, ma anche del glucosio. Un elemento con un ruolo veramente fondamentale nell’organismo e che non può mancare. Ma purtroppo il corpo non può farne accumuli e per questo motivo deve essere integrata in maniera costante. La Biotina è stata conosciuta per la prima volta negli anni Trenta, quando si notò una sindrome che porta alterazioni cutanee, acne, dermatite seborroica, alopecia, dovuta a un’eccessivo consumo di albume d’uovo crudo. La dose giornaliera consigliata di Biotina per le donne in gravidanza e allattamento è superiore rispetto a quella consigliata per tutte le altre persone, in quanto la crescita del feto, rende indispensabile alla donna una quantità maggiore di nutrienti. La Biotina si assume sia attraverso l’alimentazione sia grazie all’utilizzo di integratori alimentari come quelli proposti da Biosty.



Gli alimenti che contengono Biotina



La Biotina può essere introdotta nell’organismo o attraverso l’utilizzo di integratori alimentari o consumando alimenti che ne presentino una buona quantità. Essa è presenta in alimenti a base vegetale e anche animale. Per quello che riguarda gli alimenti a base animale in cui trovarla, potremmo citare: tuorlo d’uovo, latte, formaggio, fegato di vitello, carne di maiale, pollo, pesce. Mentre per quello che riguarda gli alimenti di origine vegetale possiamo citare gli anacardi, le carote, spinaci, cavolfiore, lattuga, fungi, legumi, semi, grano. Le quantità maggiore sono state registrate però nei lieviti, nel fegato di vitello e nel tuorlo d’uovo. La cottura non va in alcun modo ad alterare la quantità di Biotina presente nell’alimento.



Ma per quale motivo occorre permettere al corpo di avere sempre la giusta quantità di Biotina? Innanzitutto perchè essa lavora al benessere del sistema nervoso. È indispensabile nei casi in cui si soffra di alopecia, ma anche nei momenti in cui il forte stress porta a soffrire della classica caduta di capelli stagionale. Ma il compito essenziale della Biotina è quello di proteggere la pelle dalle possibili irritazioni, dermatiti.

Un elementi in grado di riequilibrare la naturalità della pelle e delle unghie. La biotina unita all’acido folico è in grado di contrastare il senso di affaticamento.