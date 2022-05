Gioco e cura del territorio: il progetto per bimbi della biblioteca Baldini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:01 - 10 Maggio 2022

"Ho a cuore Santarcangelo".

Presentato ufficialmente questa mattina (martedì 10 maggio) in biblioteca Baldini il progetto “Ho a cuore Santarcangelo”, che coniuga gioco, letture, passeggiate alla scoperta delle piante e della città con l’attenzione all’ambiente e al riciclo dei rifiuti.



Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale su proposta del 1° circolo didattico, coinvolgerà anche la biblioteca Baldini, i musei comunali, la Pro Loco di Santarcangelo, le guardie ecozoofile dell’accademia Kronos, Hera e Italia Nostra.



Nel dettaglio l’iniziativa sarà di durata pluriennale, così da accompagnare la crescita di bambini e bambine con eventi adeguati all’età. Per questo primo anno, le attività del progetto si concentreranno tra il 16 maggio e il 1° giugno – in concomitanza con la settimana della salute – mentre in futuro le iniziative si distribuiranno nel corso di tutto l’anno scolastico.



Circa mille gli alunni coinvolti nell’iniziativa, con attività differenti in base all’età. Ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia, circa 350 in totale, verranno proposte letture sulla natura e sull’ambiente a cura del gruppo di lettori volontari della biblioteca Baldini e giochi a tema organizzati dalle guardie ecozoofile dell’Accademia Kronos. Anche le classi prime delle scuole elementari saranno coinvolte in letture e in giochi specifici sulla raccolta differenziata presso i parchi più vicini alle scuole.

Per le classi seconde sono invece previste delle passeggiate nel giardino del Met alla scoperta di alberi e piante, nonché letture e laboratori per la creazione di oggetti con materiale di recupero. Stesso tipo di laboratorio sarà proposto anche per le terze, che anziché al Met visiteranno il Musas e il centro storico della città. I bambini e le bambine di quarta saranno invece accompagnati dalla Pro Loco in una scoperta di curiosità e storia del centro storico mentre Italia Nostra guiderà le classi quinte in visita alla Pieve, ai monasteri e ai loro giardini.



Circa 630, in totale, i bambini e le bambine delle scuole elementari coinvolti nell’iniziativa che, oltre alle attività dedicate alla scoperta della natura e della città saranno anche impegnati in una vera e propria “Caccia ai Rifiuti”: durante il percorso di ritorno a scuola dopo le visite guidate, gli alunni – muniti di guanti e cappellini per il sole forniti dall’Amministrazione comunale – raccoglieranno i rifiuti trovati per strada e li conferiranno correttamente nei cassonetti della raccolta differenziata presenti nelle scuole.