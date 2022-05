Corpolò, lavori campo da calcio a fine 2022. A giugno marciapiedi nuovi nei pressi della piazza

Attualità

| 15:04 - 10 Maggio 2022

In piedi l'assessore Mattia Morolli, alla sua destra l'assessore Frisoni.



Proseguono gli incontri da parte dei tecnici del Comune di Rimini e degli amministratori con i residenti delle diverse parti della città, "per confrontarsi con i residenti e raccogliere proposte, idee e possibili soluzioni condivise per risolvere le criticità", evidenzia l'amministrazione comunale.



Ieri sera (lunedì 9 maggio) nuovo appuntamento nella piazza del Tituccio a Corpolò, alla presenza degli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli (Mobilità e Lavori pubblici), del dirigente Carlo Michelacci.



Tanti i temi oggetto del confronto: dal nuovo campo da calcio di Corpolò, i cui lavori sono previsti a partire dalla fine dell’anno; ai lavori di sistemazione dei marciapiedi tra la piazza e la via Maria Bambini, che partiranno a giugno; fino al confronto efficace per un piano di messa in sicurezza della via Marecchiese e alla richiesta per poter permettere il tempo pieno alla scuola elementare di Corpolò, che il Comune valuterà con il Provveditorato. Richieste, soluzioni e tempi per i quali i residenti hanno ottenuto riposte direttamente dagli interessati, in un confronto costruttivo a cui hanno partecipato circa 70 persone.



"Un tipo di attenzione, rivolto a tutti i quartieri del territorio comunale, anche della zone periferiche, che prosegue anche in queste settimane, con altri appuntamenti", annuncia l'amministrazione comunale. Questa sera (martedì 10 maggio) infatti è previsto l’incontro con i residenti della zona di via Turchinetta e San Martino in Riparotta, a cui faranno visita gli assessori Francesca Mattei e Mattia Morolli.



La prossima settimana invece - per il 23 maggio alle ore 20.30 - nei locali della parrocchia di San Vito, si svolgerà un incontro con i cittadini della zona, richiesto dal consigliere Luca Cancellieri. Un confronto che affronterà i temi vicini ai residenti di quella zona, come: lo stato dei lavori del Ponte Romano; la manutenzione del cimitero; la messa in sicurezza via Vecchia Emilia; lo svincolo dell’uscita autostrada Rimini Nord; e il percorso ciclabile sul fiume Uso.



All’incontro saranno presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad, insieme all’assessore Mattia Morolli, la Presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi, oltre ai tecnici e dirigenti del Comune dei settori interessati.