Adunata Alpini, a Rimini giro d'affari di 168 milioni. Numeri da super ferragosto

Attualità

Rimini

| 14:49 - 10 Maggio 2022



L'Adunata degli Alpini del 5-8 maggio a Rimini ha generato un giro d'affari di 168 milioni. E' la stima di Trademark Italia, realizzata per l'osservatorio turistico regionale di Unioncamere Emilia-Romagna. Mentre il dibattito politico si fa più serrato, intorno alle segnalazioni di molestie e atteggiamenti sessisti subiti da alcune donne nei giorni dell'Adunata, arrivano i primi dati dal punto di vista economico: con l'arrivo di almeno 160 mila persone si è registrata una ricaduta sul territorio, in termini di giro d'affari diretto (quello relativo alla spesa per l'ospitalità e per gli straordinari consumi in area food&beverage) di oltre 105 milioni, mentre quello indiretto e indotto è stimabile in circa 63 milioni.



Sono stati oltre 800 gli hotel operativi solo a Rimini ai quali si sono aggiunte 350 strutture della costa romagnola nord fino a Cesenatico, e sud fino a Cattolica. Gli alberghi operativi per accogliere i partecipanti e i loro accompagnatori segnano un'occupazione media tra l'85 e il 95%. Numeri da pienone ferragostano. Considerando anche le strutture ricettive extralberghiere (alloggi privati, campeggi ed accampamenti autonomi nelle aree libere del territorio), il movimento stimato sfiora le 520 mila presenze. Numeri record anche per i taxi e per i pubblici esercizi del centro storico riminese, della prima periferia e anche dell'entroterra.