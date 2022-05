Come risparmiare sugli acquisti su Zalando Privé

Attualità

08:46 - 11 Maggio 2022

Shopping online.

Se sei appassionato di moda conosci sicuramente le vendite private di Zalando Privé, lo shopping club che offre agli iscritti outfit di qualità a prezzi bassi. Il vantaggio economico è notevole in qualunque momento dell’anno e in alcune particolari occasioni lo è ancora di più. In questo articolo vogliamo illustrarti come puoi risparmiare ulteriormente con pochi semplici accorgimenti.



Risparmia con l’iscrizione al sito



Uno dei modi più facili e immediati per ottenere fino al 75% di sconto sul prezzo di listino è quello di iscriversi ricordando che non si è obbligati a comprare nulla perché non si crea alcun tipo di vincolo. Inoltre la creazione dell’account è gratuita. Per iscriversi bastano pochi step, è sufficiente infatti inserire l’indirizzo e-mail e la password nel modulo presente sul sito ufficiale e dopo potrai accedere alle vendite private. In questo modo potrai acquistare capi di abbigliamento di grandi griffe per Uomo, Donna e Bambino ma anche oggettistica e accessori per la casa. Le promozioni proposte sono a tempo limitato e si rinnovano giornalmente, quindi, non essendo presente un catalogo fisso, monitora il sito e potrai usufruire degli sconti più interessanti.



Risparmia con l'iscrizione alle newsletter



Le svendite su Zalando Privé iniziano alle 7 della mattina e possono durare da qualche ora a 3-5 giorni, in ogni caso terminano con l’esaurimento delle scorte. Un buon sistema che permette di risparmiare è l’iscrizione alle newsletter perché conoscere le promozioni in corso ed essere informati su quelle in arrivo aiuta ad essere tra i primi ad accaparrarsi l’affare. Tra le strategie per risparmiare c'è quindi quella di tenere d’occhio le comunicazioni che Zalando Privé invia tramite newsletter per non rimanere delusi scoprendo che la promozione del brand preferito è terminata.



Risparmia con i vantaggiosi codici sconto Zalando Privé



Sicuri perché emessi da Zalando Privé, i codici sconto sono uno strumento prezioso per risparmiare ancora di più quando si naviga tra le offerte. Per non ingenerare confusione, a questo punto, è meglio spiegare che quando si parla di codice sconto ci si riferisce a tutti quei prodotti digitali che prendono anche il nome di coupon, voucher e buono sconto: non ci sono differenze e sono utilizzabili seguendo la medesima procedura per tutti.

Ricorda, però, che ogni codice sconto si riferisce ad uno specifico articolo e consiste in una stringa di codici e lettere. Un esempio è il codice sconto Zalando Privé per la spedizione gratuita, questa serie alfanumerica va inserita prima di finalizzare il pagamento nella casella in cui è presente l’invito ad aggiungere il buono. Potrai così spendere meno risparmiando sull’abbigliamento per Lei e per Lui, sull’outfit per la palestra o sull’arredo per il giardino che desideri rinnovare. Se ti domandi dove è possibile trovarli sappi che possono essere ricevuti attraverso le newsletter e sono disponibili sia sui canali social di Zalando Privé che sul sito stesso.



Il beneficio del reso gratuito



Anche nel nostro Paese sono aumentati gli acquisti online ma spesso il cliente si preoccupa per le spese in cui potrebbe incorrere per un eventuale reso. Uno dei vantaggi che Zalando Privé offre è la restituzione dell’articolo completamente gratis. Infatti, se inoltri un ordine ma quando arriva il prodotto non è quello che desideri, dovrai solamente restituirlo senza pagare alcuna spesa. Avrai 14 giorni di tempo per farlo e l’Azienda si farà carico delle spese di trasporto.



Risparmia con Black Friday e Cyber Monday



Approfittare del Black Friday e del successivo Cyber Monday, evento che conclude il periodo di sconti, è un’ottima occasione per pagare ancora meno l'abbigliamento e gli accessori presenti nel fashion outlet. Zalando Privé aderisce a questa ricorrenza dedicata allo shopping programmando una settimana di sconti che arrivano all’80%. Quindi una grande occasione che consente di acquistare i regali di Natale a prezzi convenienti. La svendita speciale avviene in modo molto semplice: ogni giorno sono proposte le vendite private con sconti fino al 75% insieme alle offerte speciali che presentano sconti ancora più alti e per tutto il periodo potrai usufruire di questo ulteriore risparmio. Un consiglio: vale proprio la pena di monitorare il sito e di tenersi aggiornati con le newsletter perché Zalando Privé può applicare questi sconti a partire da alcuni giorni prima della data prevista per il Black Friday.



Risparmia con i saldi stagionali



Acquistare a prezzi bassi il meglio della moda firmata potrebbe far credere che il sito non faccia saldi, invece questi sono presenti alla fine di ogni stagione. Molte vendite in saldo sono proposte dallo Shopping Club anche in primavera. In ogni caso, che siano saldi invernali, estivi o primaverili, gli sconti sono ancora più consistenti del solito. Si tratta, quindi, di un appuntamento a cui non si può rinunciare se si desidera uno shopping di qualità a prezzi contenuti. Essere tempestivi per sfruttare le occasioni migliori può fare la differenza tra acquistare il capo desiderato e vederlo andare via nel carrello di un altro.