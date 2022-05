Allarme pronto soccorso, mancano i medici. A Rimini preoccupa l'estate

Attualità

Rimini

| 14:35 - 10 Maggio 2022

Foto di repertorio.





In diverse città italiane è scoppiato l'allarme code ai pronto soccorso degli ospedali, un'emergenza determinata anche dalla carenza di personale medico, con la fuga di esso dal settore pubblico per i più convenienti contratti di lavoro offerti dal settore privato. A Rimini c'è preoccupazione in vista dell'estate, quando la città ospita "un capitale umano paragonabile a quello delle grandi metropoli". Lo evidenzia l'assessore Kristian Gianfreda, che rassicura: amministrazione comunale e Ausl Romagna sono al lavoro per arginare le problematiche. L'intento è evitare che i pronto soccorso degli ospedali del territorio siano congestionati da persone che non necessiterebbero di farvi accesso. Per perseguire l'obiettivo, l'Ausl promuoverà un'adeguata informazione "finalizzata a valorizzare e far conoscere meglio l’insieme di strumenti attualmente a disposizione per i casi meno gravi e da codice bianco".



Fondamentale, in questa strategia di alleggerimento della pressione sui pronto soccorso, diventa il potenziamento degli interventi finalizzati al sostegno domiciliare da una parte e aumentare i posti letto nelle Cra. Gianfreda evidenzia: "Si tratta di percorsi già in essere indirizzati al supporto di quelle situazioni che non necessitano dell’intervento ospedaliero e sono risolvibili al di fuori del Pronto Soccorsi o dei reparti di medicina d’urgenza". Gianfreda ribadisce che l'intento dell'amministrazione comunale è creare "un modello sanitario sempre più imperniato sul concetto di vicinato, grazie a un diffuso e rinnovato sistema di servizi sparsi sul territorio ai quali rivolgersi nel momento del bisogno", senza che tutto debba ricadere sulla sanità privata o sulla rete ospedaliera. Si punta dunque sulle Case della Salute: saranno tre, una a Rimini Nord, una a Rimini Sud e una in via Settembrini. "L’obiettivo centrale è portare i servizi a casa delle persone e ottimizzare le potenzialità dei nostri operatori sanitari attraverso una moderna e innovativa organizzazione del lavoro e dell'assetto", spiega l'assesssore.