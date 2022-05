Molestie al raduno di Rimini, Associazione Alpini: "pronti provvedimenti in caso di denunce"

Attualità

10 Maggio 2022



"Prima di ripartire ho parlato con le forze dell'ordine e ho chiesto se ci fossero state denunce. La risposta è stata negativa. E' chiaro che se ci sono denunce circoscritte e circostanziate prenderemo provvedimenti, ma al momento non ne risultano". Così il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, commenta all'ANSA le notizie sulle centinaia di denunce raccolte da "Non una di meno" durante l'adunata nazionale che si è tenuta negli scorsi giorni a Rimini.



"Vogliamo i fatti", dice Favero ricordando che "la stessa cosa è successa a Trento nel 2018, senza che poi succedesse nulla". "Quello che mi dispiace - continua - è che tutto si concentra su questo quando c'è stata un'adunata nazionale con 450 mila persone a Rimini e una sfilata con 90 mila persone nel segno della fratellanza e della solidarietà. Trasformare tutto questo mi lascia un po' con l'amaro in bocca". "Condivido quello che ha detto il ministro Guerini - conclude -, ma non possiamo procedere sul sentito dire. Servono i fatti e le denunce che, al momento, non ci risultano".



PIÙ EUROPA PRESENTA INTERROGAZIONE "Decine di donne stanno denunciando casi di molestie, con accuse circostanziate, da parte di alcuni Alpini in occasione dell'adunata di Rimini. Credo sia necessario fare chiarezza, non minimizzare l'accaduto come pare abbiano cercato di fare gli organizzatori, né tantomeno far cadere queste accuse nel vuoto: presenterò per questo motivo un'interrogazione ai ministri dell'Interno e della Difesa, Luciana Lamorgese e Lorenzo Guerini". Lo afferma il deputato e presidente di +Europa Riccardo Magi. "Di fronte a queste denunce non si può avere un atteggiamento omertoso: si sta indagando? Si stanno verificando le immagini delle telecamere disposte nella città di Rimini e nei luoghi dove sarebbero avvenuti questi fatti? È stata avviata una indagine interna al corpo degli Alpini? Si sta lavorando per individuare gli eventuali autori di queste molestie? Credo sia doveroso fare chiarezza, per le donne che con coraggio stanno denunciando questi fatti ma anche - conclude Magi - per il buon nome dell'Esercito italiano e degli Alpini".



MORETTI (PD): CAMERATISMO NON GIUSTIFICA "Le oltre 100 denunce di molestie da parte di donne e ragazze durante il raduno degli alpini a Rimini non vanno derubricate con il solito raptus del maschio. Non esiste alcun 'richiamo della foresta' o alcun riferimento alla natura primitiva del maschio, alfa o beta che sia, che possa giustificare una manata sul sedere o una frase imbarazzante o peggio. Se ancora siamo messi così, con la benevolenza retrograda del cameratismo, significa che non abbiamo fatto molti passi in avanti sul terreno delle pari opportunità". Lo scrive in un post su Facebook l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. "È proprio un cambio di mentalità culturale quello che serve e benissimo ha fatto il ministro Guerini a dire che episodi gravi come questo non si possono giustificare. Lo dico da mamma: possiamo mai far passare ai nostri figli il messaggio che le donne possono essere molestate nel sacro nome del branco? No, certo che no".



PETITTI: ATTEGGIAMENTI GRAVI, NO TACERE «Le molestie fisiche, le molestie verbali, quelle che oggi vengono definite come catcalling, sono sempre da condannare – dichiara Emma Petitti, presidente assemblea regionale Emilia Romagna –. Nessun uomo si deve sentire autorizzato a comportarsi come tante, troppe donne hanno riferito sia successo durante l’Adunanza nazionale degli Alpini a Rimini nei giorni scorsi».

«Certo, non bisogna fare generalizzazioni e gli episodi segnalati andranno accertati dagli organi competenti, ma quelli che sono stati raccontati sono atteggiamenti gravi che non devono passare sotto silenzio.

Non vogliamo che clima di festa che ci siamo lasciati alle spalle rischi di essere danneggiato dall’atteggiamento di poche persone che si sono sentite autorizzate a comportarsi in modo molesto, fastidioso e offensivo nei confronti delle donne.

Agli Alpini che hanno invaso Rimini di colori e allegria voglio dire: preservate il vostro buon nome e la vostra reputazione, la vostra storica tradizione di solidarietà e rispetto, da persone che si comportano in questo modo».

«Alle donne che hanno segnalato le molestie, invece, dico: avete fatto bene a parlarne pubblicamente, la voce anche di una sola di voi può diventare la voce di tante e convincere altre donne a farsi avanti. Ma non abbiate paura di andare anche a denunciare quando succedono vicende di questo tipo, quando vi sentite spaventate o offese da molestie e comportamenti che mai avete acconsentito», conclude Petitti.



ELLY SCHLEIN: MALEDUCAZIONE? SONO MOLESTIE "Le segnalazioni che sono arrivate dall'adunata degli alpini di Rimini devono essere prese sul serio anche quando non prendono la forma di una denuncia alle forze dell'ordine; spesso le donne non denunciano perché temono di non essere credute. Chi ha segnalato ha bisogno del supporto delle istituzioni. Non si tratta di episodi di maleducazione o di ubriachezza: queste sono molestie. E troppo poco si è capito che il problema è molto più profondo, è anche culturale". Così Elly Schlein, vicepresidente dell'Emilia-Romagna, commenta il dibattito nato dopo la denuncia di molestie all'adunata degli alpini di Rimini.