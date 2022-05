Sotto il sole di Riccione 2022: sarà un'estate all'insegna della musica

Attualità

Riccione

| 14:18 - 10 Maggio 2022

Diodato (foto Ansa).

Da Deejay che conferma la sua presenza in piazzale Roma, alle Albe in Controluce sulla spiaggia, con Diodato che firma la vigilia di Ferragosto, Sotto il sole di Riccione 2022 ha già il sapore del successo.



Il primo appuntamento che apre la stagione estiva 2022 per piazzale Roma è quello del 22 maggio alla spiaggia libera, ore 19 con Dj Ralf insieme all'Orchestra sinfonica Gioacchino Rossini diretta dal maestro Daniele Rossi.



La grande musica sarà protagonista tutta l'estate con Deejay On Stage, che conferma nelle intenzioni il mantenimento di un format di sicuro interesse in agosto. Sul grande palco di piazzale Roma si terranno i concorrenti del contest e dei tanti giovani che inseguono il loro sogno oltre ai tanti protagonisti delle hit dell’estate italiana, un cast di artisti tra i più amati dal pubblico giovane ma non solo, in un mix che incrocia tendenze e gusti musicali trasversali per una programmazione che si rivolge a una platea molto ampia e diversificata. La manifestazione che lo scorso anno ha portato a Riccione il plurivincitore del Festival di Sanremo, Mahmood, si riconferma cuore dell'estate, senza le restrizioni degli anni passati.



Tornano anche nel 2022, le Albe in Controluce: concerti all'alba che hanno spaziato negli anni da autori di nicchia a sonorità più pop e di grande pubblico sono diventati l'offerta di intrattenimento più caratterizzante della Perla Verde. Il mare placido tipicamente estivo, le albe che si tingono di rosa fino ad accompagnare l'inizio di un nuovo splendente giorno Sotto il sole di Riccione sono la cifra di un brand sempre più consolidato: Marina Rei, Mara Sattei e Diodato tra gli artisti che si esibiranno.



Giugno apre con lo sport e la Ride Riccione Week che dal 2 al 5 giugno che da il via ad una stagione dedicata allo sport in relazione al turismo, alla cultura e alla scoperta del territorio; non solo il mondo bike, ma anche il Festival del Sole, la più grande rassegna internazionale di “Ginnastica per Tutti” nel bacino del Mediterraneo, che torna dal 3 all'8 luglio 2022 con la quindicesima edizione, attesissima, il piazzale Roma ospiterà i galà di apertura e chiusura con la festa dello sport outdoor; sarà anche l'estate dei motori con il WDW - World Ducati Week dal 22 al 24 luglio e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dal 2 al 4 settembre.



Per tutta l'estate inoltre, da giugno a settembre, tutti i sabati dalle 6:30 alle 7:30 si terranno le lezioni di yoga a cura dell’insegnante Renza Bellei ed i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio emozionale che unisce il benessere psico-fisico alla meditazione, in una location sicuramente d'eccezione che sa fondersi alla spiaggia e al mare, nel risveglio di un’atmosfera unica, per i sensi e lo sguardo.



"In queste ultime settimane, abbiamo fatto un piccolo bilancio delle esperienze vissute negli ultimi anni con le gioie e gli inciampi che ogni famiglia prova nelle propria vita - ha detto il sindaco Renata Tosi -. Mi piace vedere tutti noi come una famiglia unica, quella di Riccione, che si rimbocca le maniche e lavora sodo. Abbiamo creato negli anni un brand inimitabile".