Eventi Rimini, cosa fare da lunedì 9 a mercoledì 11 maggio 2022

| 14:08 - 10 Maggio 2022

Oltre mille sportivi da tutto il mondo per il Beach Tchoukball Festival.

Dopo due anni di forzata sospensione a causa della pandemia, sulla spiaggia di Viserba torna l’International Beach Tchoukball Festival con i suoi 1.100 partecipanti da tutto il mondo. Un festival che arriva alla diciottesima edizione e diventa maggiorenne, un’occasione per scoprire – dal 13 al 15 maggio - uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. Migliaia di ragazze e ragazzi, adulti e giovani da tutto il mondo, appassionati di tchoukball si ritrovano dal 2003 sulla sabbia viserbese. All’inizio erano un centinaio di appassionati e qualche campo, ora sono 1100 i partecipanti, suddivisi in 100 squadre, che si incontreranno senza interruzione in circa 1000 partite disputate sui 20 campi ospitati dagli stabilimenti balneari Bahia Rico's Cafè (bagni 35-36), Playa Tamarindo (bagni 30-34) e Marinagrande (bagni 24-29). Il Tchoukball, arrivato in Italia una ventina d’anni fa, è uno sport di squadra che unisce elementi della pallavolo, della pallamano e della pelota basca mantenendo una forte connotazione educativa e di fair-play. Insomma, un bel modo, dopo il Paganello, per proseguire la stagione degli sport “on the beach” e per dare il via a una nuova settimana riminese con tante ‘cose da fare’ fra sport, musica, cinema e cultura.

Due i big della musica protagonisti della settimana al teatro Galli: Samuele Bersani e Alice, entrambe le date già sold out.

Proseguono le proiezioni felliniane al Cinemino, lo spazio all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, che tutti i martedì pomeriggio propone titoli selezionati attinenti alla celebrata filmografia del Maestro.

Il giovedì torna la rassegna di novità editoriali Libri da queste parti 2022, questa settimana con gli autori Alessandra Peroni e Oreste Delucca, mentre il martedì è la volta di Doc in Tour al Cinema Tiberio, la rassegna di film documentari che martedì 17 presenta un viaggio nella storia del cinema italiano, con la voce narrante di Isabella Rossellini.

Dal 14 maggio parte la nuova iniziativa promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Protezione sociale del Comune di Rimini, in sinergia con il Centro per le Famiglie e con la collaborazione di tre esercenti cinematografici, che vede la proiezione, per tre sabati consecutivi, in differenti sale della città del film ‘Il lupo e il Leone’, con sottotitoli in ucraino, così da permettere anche ai giovani ucraini e alle loro famiglie, rifugiati a Rimini, di partecipare a questa iniziativa all’insegna del ritorno in sala e della socialità.



Continuano le opportunità per scoprire un centro storico riqualificato con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per vivere e conoscere gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli. Per il week-end, i City Tour di VisitRimini propongono "I Tesori di Rimini" e uno speciale sull’Urban Art, mentre sabato 14 maggio torna il tour di Discover Rimini sulle tracce di Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento.

Come di consueto nel mese di maggio, il sabato e la domenica, chi vuole godersi un vero e proprio pic -nic, può concederselo negli ampi spazi verdi della piazza sull’acqua, a due passi dal Ponte di Tiberio, dove ci si può rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano.



Tra gli appuntamenti sportivi, la sesta tappa del torneo Open di Padel, che si terrà a Rimini nello stesso week-end nei campi di Lungomare Tintori, mentre la podistica a carattere agonistico e non agonistico organizzata da A.S.D. Golden Club, domenica 15 maggio. Tante sono anche le opportunità per mantenersi in forma per gli amanti dello sport e dell’aria aperta, inoltre nel mese di maggio l’entroterra di Rimini apre le porte alle Fattorie didattiche, per un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio.



Ecco tutti gli appuntamenti:



da lunedì 9 a mercoledì 11 maggio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema: Tutankhamon. L'ultima mostra

Nell'ambito della Rassegna La Grande Arte al Cinema, viene proiettato il film dal titolo Tutankhamon. L'ultima mostra, di Ernesto Pagano. Nel 1922 l’archeologo ed egittologo britannico Howard Carter, ha eseguito un piccolo foro nell’intonaco di copertura di una parete sotterranea, gettando per la prima volta lo sguardo nella camera sepolcrale della tomba di Tutankhamon. La stanza era stracolma di oggetti e praticamente intatta e si apprestava a entrare nella leggenda. Per la prima volta gli spettatori cinematografici avranno così l’opportunità di incontrare il faraone, rivivendo sul grande schermo quei momenti unici e seguendo in esclusiva lo spostamento di 150 oggetti del tesoro di Tutankhamon.

Orario: lunedì 9 maggio alle ore 17:00; martedì 10 maggio alle ore 21:00; mercoledì 11 maggio alle ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



13, 18, 23 maggio 2022

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 - Rimini centro storico

Letture animate

Letture per bambini con i lettori volontari al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio.

I Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga propongono la lettura di storie rivolte ai bambini di varie età.

La prenotazione è obbligatoria esclusivamente al numero di telefono 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi).

Orario: 9, 18, 23 maggio alle ore 16.15; 13 maggio alle ore 10.15

Ingresso libero. Info: 0541 704485 biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it



martedì 10 maggio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Cinema Samuele Tour

Samuele Bersani torna live con “Cinema Samuele Tour”, organizzato e prodotto da Friends & Partners.

L’album segna un nuovo percorso sonoro per l'artista. Si tratta di un disco coraggioso e poetico, che musicalmente spazia e viaggia tra elettronica e forma canzone e che -parola dopo parola- racconta storie di vita vissuta come fossero veri e propri cortometraggi da guardare ad occhi chiusi. Un album che arriva dopo un lungo percorso di ricerca sonora, a sette anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti "Nuvola Numero Nove", e mostra Bersani come un artista in continua evoluzione e fuori da ogni schema di omologazione. "Cinema Samuele", ha ricevuto il Premio Tenco come miglior album dell'anno.

Tutte le informazioni sui biglietti su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini in retrospettiva: Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.

Le giornate del martedì sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. Nel corso del mese di maggio vengono proiettati:

10 maggio: Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio (Italia 2019, 80′)

17 maggio: Il Casanova di Federico Fellini (Italia 1976, 165′)

24 maggio: E la nave va di Federico Fellini (Italia 1973, 132′)

31 maggio: La voce della luna di Federico Fellini (Italia 1990, 115′)

Ore 16.00 L'ingresso è incluso nel biglietto del Fellini Museum. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



martedì 10 maggio 2022

Rimini, Cinema Fulgor - Sala Federico, Corso d’Augusto, 162

Presentazione del libro Malattia Y

Dal vaccino alle nuove frontiere della medicina. Di Giacomo Gorini, Piemme edizioni

Con l’autore interviene Andrea Gnassi

Ore 18.00 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili



mercoledì 11 maggio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Alice canta Battiato

Alice, nome d’arte di Carla Bissi, presenta il suo nuovo live tour intitolato “Alice canta Battiato”.

La cantautrice italiana è nota al grande pubblico per la canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 e si impose nelle hit parade nazionale e internazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice. Per l'occasione, è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra.

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



12, 19, 25, 31 maggio; 9 giugno 2022

Sala della Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico

Libri da queste parti 2022

Torna la rassegna di novità editoriali dedicata agli studi e alle ricerche degli autori riminesi e lo fa nell’ambito della campagna nazionale di promozione della lettura II Maggio dei Libri. I libri come chiave per comprendere il mondo che ci circonda, conoscerne le origini e immaginarne il futuro sono il tema dell’edizione 2022 che celebra anche quest’anno l’importanza della lettura come strumento di crescita sociale e personale di ciascuno di noi. “Leggere per comprendere il passato” è uno dei tre percorsi suggeriti.

Giovedì 12 maggio, gli autori Alessandra Peroni e Oreste Delucca presentanpo il libro dal titolo Vita sul porto a Rimini nei documenti del tardo Cinquecento.

Giovedì 19 maggio, il professor Enrico Angiolini, storico e archivista, presenta Sartoni chi? Tracce di una famiglia da 500 anni in Romagna, di Luigi Sartoni.

Mercoledì 25 maggio, omaggio a Pier Giorgio Pasini da parte della redazione di Romagna arte e Storia che presenta l’omonimo numero monografico (n. 120, settembre-dicembre 2021).

Martedì 31 maggio, Rosita Copioli presenta il libro di Maria Virginia, Cardi Anita e Giuseppe Sangiorgi. Intorno alla Scuola di arazzi e ricami e alla Galleria antiquaria. Storie di imprenditoria e cultura delle arti 1893-1929

Ultimo appuntamento giovedì 9 giugno, con 'Le figlie di Gailani e mia madre', di Rosita Copioli, in dialogo con lo scrittore Rodolfo Francesconi.

Orario: 12, 19, 31 maggio e 9 giugno alle ore 17.30; 25 maggio alle ore 18.00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: 0541.704488 gambalunghiana@comune.rimini.it



giovedì 12 e venerdì 13 maggio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Welcome Venice

Film drammatico di Andrea Segre con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Piccolo e Anna Bellato. I due eredi di una famiglia di pescatori di Venezia si interrogano sul rapporto con la loro città.

Orario: giovedì 12 maggio alle ore 21; venerdì 13 maggio alle ore 17 e 20.30

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



da venerdì 13 a domenica 15 maggio 2022

Rimini, spiaggia Viserba bagni 29-36

International Beach Tchoukball Festival

Festival internazionale di Tchoukball, un’occasione per scoprire uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. Il Festival è composto da 5 tornei: lo spettacolare Slam, dedicato principalmente alle selezioni nazionali, l’Open, aperto a tutti, da chi cerca il massimo del divertimento ai tchoukers per un giorno, l’Under19, l’Under14, principalmente rivolti alle scuole, e l’OverAnta, dedicato ai tchoukers con più di 40 anni di età.

Sui 20 campi allestiti per l’occasione sulle spiagge di Rimini si svolgeranno 1000 partite che vedranno coinvolte 100 squadre da tutto il mondo e oltre mille partecipanti. Un’occasione per tutti per imparare questo sport e divertirsi.

Orario partite: 9-18; eventi collaterali dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Ingresso gratuito per il pubblico - a pagamento per la partecipazione ai tornei. Info: www.tchoukballfestival.com



13 – 15 maggio 2022

Rimini, Lungomare Tintori 30

Padel Tour 2022

Sesta tappa del circuito di tornei Open (doppio maschile e doppio femminile) di Padel, organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen. Info: www.net-gen.it/padel-open-tour-2022/



14, 21, 28 maggio 2022

Rimini, cinema Tiberio, Multiplex e Fulgor

Insieme al cinema

Tre giorni di proiezione del film ‘Il lupo e il Leone’ sottotitolato in lingua ucraina

Un’iniziativa all’insegna della settima arte organizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con il Centro per le Famiglie e i gestori delle sale cinematografiche per permettere a tutti i bambini, anche i piccoli profughi, di vivere la magia del grande schermo. La pellicola scelta è ‘Il lupo e il leone’, un film adatto sia ai bambini che agli adulti firmato dal regista Gilles De Maistre. Al centro della storia, le avventure di due amici inseparabili, un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone.

Orario: 14 maggio al Cinema di Tiberio, il 21 maggio al Cinema Multiplex Le Befane e il 28 maggio al Cinema Fulgor, sempre alle ore 15.



domenica 15 maggio 2022

Bar Lunatico (partenza), via Carlotta Clerici, 5 – Rimini

4^ Guarda Rimini - 23° Golden Fest

A.S.D. Golden Club Rimini International organizza una manifestazione podistica a carattere agonistico e non agonistico, con partenza alle ore 9.00 dal Bar Lunatico, su un tracciato di km 14,4 - km 7 e km 3.

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal e Run Card di età non inferiore ai 18 anni.

Iscrizione a pagamento. Info: 328 4659162 goldenclubrimini.com



17, 23 maggio 2022

Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Doc in Tour 2022

Rassegna film documentari in Emilia Romagna con lo scopo di distribuire nelle sale cinematografiche opere documentarie nelle diverse forme espressive: dal documentario creativo al reportage, inchiesta, dall’indagine storica alla riflessione di saggistica ecc. L’edizione 2022 di Doc in Tour è promossa e organizzata da Regione Emilia-Romagna, Fice Emilia-Romagna (Federazione italiana cinema d’essai), D.E-R, Associazione dei documentaristi emiliano-romagnoli e Progetto Fronte del Pubblico/Fondazione Cineteca di Bologna.

Martedì 17 maggio appuntamento con il docufilm dal titolo Italia il Fuovo, la Cenere, regia di Olivier Bohler, Celine Gailleurd, voce narrante di Isabella Rossellini. Un viaggio nella storia del cinema italiano.

Ore 21.00 I biglietti sono disponibili in prevendita su Liveticket oppure alla cassa del Cinema.

Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



martedì 17 maggio 2022

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday

Proiezione del film in lingua originale sottotitolata in italiano

Andra Day, la candidata ai Grammy Awards, è Billie Holiday nel film del regista Lee Daniels 'Gli Stati Uniti contro Billie Holiday', scritto dal Premio Pulitzer Suzan-Lori Parks.

Grazie alla sua interpretazione di Billie Holiday, Andra Day si è aggiudicata il Golden Globe come Migliore Attrice Protagonista in un film drammatico. Al suo fianco, l’attore Trevante Rhodes (Moonlight).

I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinemafulgor

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com



tutti i sabati e domeniche di maggio 2022

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull'Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l'orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: alle 12.00 e alle 12.30 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com



fino al 20 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup

Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i week-end estivi, da venerdì a domenica. I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.

Info: www.facebook.com/circolouptennistorrepedrera/



i mercoledì, giovedì e sabato

Bagno 14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia il mercoledì alle ore 15.00, il giovedì alle ore 21.00 o il sabato alle ore 10.30 e alle ore 15,00, con partenza dal Bagno 14 di Marina Centro. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com





ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua - Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.

Orario: in maggio, settembre e ottobre ogni domenica alle 10; in giugno, luglio e agosto, ogni domenica alle 19.

Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +393315285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/ Partecipazione su donazione.



Fino al 26 maggio 2022

Rimini, Piazza sull'acqua Ponte di Tiberio e Pedana antistante la Casa dei Matrimoni (Piazzale Boscovich)

Fluxo Start

Attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità, condotta da istruttori professionisti, nelle location più suggestive di Rimini. Orario: dal lunedì al giovedì dalle 13,30 alle 14,30. A pagamento. Info: 347-1224480



ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30

A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com



ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com



fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L'attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it



mese di maggio

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte

Durante le domeniche di maggio, gli agricoltori delle Fattorie dell’Emilia-Romagna aprono i loro cancelli, i loro campi, le loro stalle per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E' possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica. Un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio.

Per scoprire le fattorie della provincia di Rimini aderenti all'iniziativa

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/scheda-fattorie-aperte-2022/rimini



MUSEI & MOSTRE



Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it



tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 - 13 e 16 - 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it



tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Fino a sabato 14 maggio, causa allestimento della mostra Premio Artisti Italiani Part presso le sale al primo piano del Palazzo del Podestà, il percorso espositivo subirà delle limitazioni.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it



14 maggio – 2 ottobre 2022

Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26

Premio Artisti Italiani PART

Mostra dedicata ai 12 artisti finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell'arte contemporanea di età inferiore ai quarant'anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi. Il progetto di allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.

I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di selezione, per scegliere le prime tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART. Info: 0541.793879 part@comune.rimini.it



fino a sabato 28 maggio 2022

Galleria Zamagni, via Dante Alighieri, 29/31 - Rimini centro storico

Il mondo alla rovescia: Mostra di Fabrizio Berti

La Galleria d’Arte Zamagni ospita la mostra di Fabrizio Berti a cura di Alice Zannoni.

L'artista trentino espone il suo nuovo ciclo di lavori, con uno stile che si contraddistingue nel panorama degli artisti emergenti, per la semplicità del linguaggio estetico. Il titolo della mostra allude al tema di un mondo contro-natura che celebra la gioia, di fronte al trionfo delle differenze. Berti rende concreto e manifesto il cambiamento, codificando fatti storici, leggende, fumetti, scene di film e famose opere d'arte, divenute icone del nostro tempo, con un linguaggio satirico. Le opere di Berti si raccontano con una semplificazione lineare dei soggetti raffigurati. Il suo stile comprende l'uso di colori vivaci, stesi con campiture piatte e contornati di nero da tratti grafici.

Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.45 e dalle 16 alle 19.45 Ingresso libero Info: info@zamagniarte.it

Inaugurazione della mostra sabato 23 aprile alle ore 17



VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI



sabato e domenica

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it



Tutte le domeniche 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini



La domenica

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 11. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini



Ogni ultimo sabato del mese

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata gratuita alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta. Info: gambalunghiana@comune.rimini.it



14, 15, 21 maggio 2022

Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 – Rimini

Rimini City Tours

I city tour di Visit Rimini sono visite guidate alla città prenotabili fino a pochi minuti prima di partire alla scoperta di Rimini in un affascinate viaggio nella città. Si propongono camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti (per effettuarle in lingua straniera prenotare in anticipo al numero di riferimento). Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi.

A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze-rimini/



I mercoledì e i venerdì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica, propone vari itinerari nella città di Rimini, per scoprire la città di Fellini anche per bambini. Da effettuarsi su prenotazione.

Ore 21.00 A pagamento. Info: 333 4844496 (info e prenotazioni) cristiansavioli@protonmail.com



sabato 14 maggio 2022

Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d'incontro) - Rimini centro storico

Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento

L’affresco raffigurante Sigismondo Pandolfo Malatesta realizzato da Piero della Francesca sarà il punto di partenza della visita guidata che toccherà il Duomo, Castel Sismondo (esterno) e la sezione malatestiana del Museo della Città.

La passeggiata culturale è condotta da Michela Cesarini, storica dell'arte e guida turistica.

E' necessaria la prenotazione entro il giorno precedente.

Orario: 15.30. Costo: € 16 (comprensivo di ingresso al Museo e al Tempio)

Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

tutto l'anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un'importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l'albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

Aperitivo Gourmet: fino al 18 giugno e dal 19 settembre al 29 dicembre la visita al percorso museale in autonomia e può essere conclusa da un aperitivo gourmet (dalle 17:30 alle 21:00), prenotandosi su www.visitrimini.com/esperienze/308866-aperitivo-al-grand-hotel .



PARCHI TEMATICI



Fiabilandia, il parco dedicato ai più piccoli, è il regno dei bambini per eccellenza immerso in 150.000 mq di verde. Qui fantasia ed immaginazione si fondono per regalare una giornata speciale a tutta la famiglia.

Orario: 10 – 18. In maggio il parco è aperto il venerdì, sabato e domenica. Info: www.fiabilandia.net

Italia in Miniatura è il parco tematico simbolo di Rimini dal 1970, lo storico parco miniature con 273 miniature che riproducono con cura minuziosa il patrimonio architettonico italiano ed europeo. Il parco prevede l’apertura giornaliera eccetto i lunedì non festivi per tutto il mese di maggio. Orario: 10 – 18. Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com

Da non perdere anche Oltremare a Riccione, il grande parco per scoprire ed esplorare il pianeta ed il mare, con la Laguna dei delfini più grande d'Europa e l’Acquario a Cattolica dove è possibile ammirare tante specie marine, sia fauna che flora, in oltre 100 vasche espositive e quattro percorsi completamente al coperto.



Fra liane e ponti sospesi fra gli alberi, a Rimini e dintorni si possono trovare diversi parchi avventura. A Rimini il percorso è al Parco Marecchia Info: www.riminiavventura.it

Aperto nei week-end anche il Parco tematico e Museo dell'Aviazione, sulla Superstrada Rimini-San Marino, che ospita una collezione di circa 50 velivoli originali, mezzi contraerei e corazzati, motori dei velivoli, modelli volanti in scala, l’abbigliamento dei piloti e tanto altro. All'interno è presente anche il Museo dell’Aeromodellismo Storico Italo Balbo con la pista per i campionati mondiali di volo vincolato e l’esposizione dei modelli detentori dei più prestigiosi record al mondo, e il Centro Studi sulla Linea Gialla, ultimo baluardo tedesco dietro la Linea Gotica.

Info: www.museoaviazione.com