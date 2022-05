Alpini, festa ma anche alcol e degrado: consigliere 3V, "Rimini trasformata in un rave party"

Attualità

Rimini

| 14:03 - 10 Maggio 2022

Matteo Angelini, consigliere comunale del movimento 3V.



"Rimini trasformata in un grande rave party": così il consigliere comunale 3V di Rimini, Matteo Angelini, definisce il weekend appena concluso, evidenziando, da un lato, "la festa, la spensieratezza del popolo degli Alpini", dall'altro "i disagi e il degrado".



Nel fine settimana scorso, argomenta Angelini, la città di Rimini si è svuotata di auto, con la zona rossa, spingendo i cittadini all'utilizzo di mezzi pubblici, in primis il Trc, biciclette e monopattini ("la realizzazione del sogno Pd", ironizza). L'indotto dell'evento è stato significativo, per la soddisfazioni dei titolari di bar, ristoranti, alberghi e negozi, ma c'è un altro lato della medaglia, descritto dal consigliere 3V: la città disseminata di tende e bagni chimici, che non danno immagine di una città turistica e accogliente; un eccessivo uso di alcool che ha portato anche a quegli episodi di molestie e atteggiamenti sessisti raccontati da diverse donne e resi pubblici da "Non una di meno". "Non si vuole puntare il dito di certo contro gli Alpini che hanno portato tanta allegria e bellezza in città, ma non si può tacere se alcuni di essi invece hanno avuto comportamenti non all’altezza", accusa Angelini, aggiungendo: "è cosa anche questa già nota sia all’Associazione Nazionale Alpini, che alla cronaca, e direi quindi anche prevedibile date le migliaia e migliaia di litri di alcool che si sono riversati in città". Nel mirino finisce così l'amministrazione comunale, che "non ha fatto nulla né prima, né durante, né dopo l’evento" e la vicesindaca Bellini, accusata di non aver preso "una posizione netta in contrasto a quanto accaduto in questi in giorni". In sostanza "nessuna prevenzione, nessun'azione di dissuasione, nessuna presa di posizione nel dopo".



Angelini colpevolizza l'amministrazione comunale per aver impoverito e abbassato l'offerta turistica, rimproverando la maggioranza di palazzo Garampi di non fare nulla per contenere la criminalità estiva, attirando un turismo mordi e fuggi, prevalentemente di giovani, e offrendo servizi sempre più poveri a costi non proporzionati. "Apparire senza dare nulla o quasi al turista", evidenzia: "Ma è questa la Rimini della ripartenza? È questo il turismo che ci dobbiamo aspettare prossimamente? Questo il tenore dei tanti decantati prossimi eventi estivi?".



Infine Angelini mette nel mirino gli assembramenti visti in questi giorni nel centro storico: "non esistono problemi di ordine pubblico e sanitario per il centro storico se a dis-organizzare gli assembramenti di migliaia di persone è la giunta comunale, eravamo invece tutti a rischio di morte certa quando a farlo erano quelle centinaia di persone che portavano in piazza il proprio dissenso tanto da decretarne l’esclusione dalle stesse". Angelini, le cui posizioni sul tema pandemia sono note, attacca: "abbiamo imparato anche che è giusto festeggiare, abbracciarsi, cantare e gioire insieme, liberi da qualsiasi dispositivo sanitario, dormire ammucchiati nelle tende e ammassati sui mezzi pubblici, quando invece dobbiamo ancora vedere i nostri figli andare a scuola mascherati, fermi

sui banchi ben distanziati e sentire anche che sedicenti sindacati siglano accordi per la salvaguardia del lavoratore e mantenere così la mascherina anche sul posto di lavoro". Per Angelini "è una situazione grottesca, a cui la giunta di Rimini potrebbe porre rimedio con il minimo sforzo se lo volesse, ma lo sappiamo ormai tutti che questo teatrino

deve andare avanti così perché il Padrone ordina questo..e guai andare contro al Padrone”. "D'altronde - chiosa Angelini - il coraggio la giunta lo tiene tutto per le grandi occasioni, quando ci sono da fare espropri come quelli che a breve ci saranno per la nuova statale 16, perché non se la sentono di rinunciare ad un’opera da 300 milioni di euro, ma soprattutto non se la sentono di andare contro ad Anas e ai Padroni e tutto ricadrà inesorabilmente sulle spalle dei cittadini, tutto per il bene comune, come sempre".