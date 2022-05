A tavola con i Malatesta: storia e cucina medievale a Montefiore Conca

Eventi

Montefiore Conca

| 13:51 - 10 Maggio 2022

A tavola con i Malatesta - Montefiore Conca.

Si svolgerà mercoledì 11 maggio 2022 presso la sala convegni della Rocca di

Montefiore Conca, la seconda giornata del ciclo di incontri “A tavola con i

Malatesta”, a partire dalle ore 15:30.

L’iniziativa di Verdeeantico, portale di promozione turistica, fa parte del progetto di promozione del Brand “Salute Viaggiatore” delle Valli Marecchia e Conca del GAL, LEADER per il sostegno dello sviluppo locale.

L’iniziativa si è resa possibile grazie al patrocinio e alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Montefiore Conca (RN) che ha messo a disposizione la Rocca per due giornate di incontri sulla cucina storica al tempo delle corti medievali, (Malatesta e Montefeltro) e grazie alla partecipazione di Storici dell’arte e Medievalisti degli atenei di Urbino, Bologna e Ravenna, e Chef della cucina storica.



IL BANCHETTO RINASCIMENTALE

Programma

Mercoledi 11 maggio

Ore 15.30

Introduzione – Finelli Donatella - Verdeeantico

Saluto dell’amministrazione Comunale di Montefiore Conca

Sindaco Dott. Filippo Sica

Ore 15.45

Presentazione progetto Verdeeantico per la promozione del Brand “Salute

Viaggiatore” e del territorio delle Valli Marecchia e Conca,

Silvano Poltronieri

Ore 16.00

Presentazione incontri

Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri – Università di Urbino

Ore 16.15

Prof- Enrico Cirelli – Archeologo, Università di Bologna

“Vasellame da mensa nel Medioevo e nel Rinascimento”

Ore 17.00

Dott. Fabio Fraternali – Storico dell’Arte

“fiori e frutti nell’arte, un viaggio pittorico tra Marche e Romagna”

Ore 17.45

Prof.ssa Nicoletta Cosmi – Storica dell’arte

Arch. Alessia Uccellini, Chef della cucina storica

“La cucina Rinascimentale”

Ore 18.30

Visita alla Rocca Malatestiana



Gli incontri sono ad ingresso gratuito ed è gradita la prenotazione alfine di

poter ottemperare alle normative anti COVID-19 per gli eventi al chiuso al 335 5742317 (anche Whatsapp)