Rimini si anima con le performance degli studenti del liceo G.Cesare Valgimigli

| 13:09 - 10 Maggio 2022

Un particolare della locandina.



Il Liceo “G.Cesare-M.Valgimigli” di Rimini, indirizzo Classico, organizza per venerdì 13 maggio “Parole alate”, un evento aperto alla cittadinanza che vede protagonisti gli allievi del Liceo, nei luoghi culturali più significativi di Rimini: il Teatro degli Atti, la Piazza Francesca da Rimini (arena all’aperto sul fianco di Castel Sismondo), la Domus del Chirurgo e il Museo della Città. Grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini, che ha concesso il Patrocinio, importanti spazi museali e teatri cittadini saranno la prestigiosa cornice delle performance che a partire dalle ore 17.30 animeranno il centro storico di Rimini. Un’occasione di festa e insieme di riflessione, che intende far conoscere alla Cittadinanza la vitalità del Liceo Classico e il legame del pensiero antico con la modernità, erede di quella cultura.



Gli allievi del liceo, appartenenti a tutti e cinque gli anni di studio, saranno impegnati in performance di teatro, poesia, canto, musica, dibattiti filosofici, conferenze, che si svolgeranno in sedi diverse e in contemporanea. Una pluralità di attività, che vedranno all’opera numerosi studenti sotto l’attenta guida di docenti del liceo e di competenti esperti esterni, che hanno contribuito ad accendere la scintilla del sapere con attività culturali e laboratori espressivi pomeridiani svoltisi durante l’anno scolastico. L’offerta è ampia: la sovrapposizione oraria è frutto di una precisa scelta, nell’intento di proporre diverse attività al pubblico, che potrà seguirne più di una (per molte performance sono previsti due turni di esecuzione).