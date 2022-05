Sara Bucci presenta il suo libro ai giovani studenti di Coriano

Attualità

Coriano

| 13:01 - 10 Maggio 2022

Presentazione a Coriano del libro di Sara Bucci, ospite Bryan Toccaceli.



Coriano ha ospitato ieri lunedì 9 maggio) la presentazione del libro “Il sorriso non è gratis - Belle storie di faticose conquiste” di Sara Bucci, giornalista professionista di San Marino RTV e conduttrice del telegiornale. Oltre ad occuparsi prevalentemente di cronaca nera e giudiziaria, cura dal 2014 "Khorakhané", una rubrica settimanale dedicata al sociale.



Il libro si apre, subito dopo l'introduzione, con il racconto della storia di Bryan Toccaceli, giovanissima promessa del motocross sammarinese che da un giorno all'altro ha visto cambiare la sua vita radicalmente a seguito di un incidente al circuito della Baldasserona accaduto lo scorso 1 maggio 2018 all’alba dei suoi 23 anni.



La presentazione si è svolta all’interno della palestra della scuola media di Ospedaletto alla presenza delle classi seconde e nella sala Isotta del Teatro CorTe con le terze della Gabellini di Coriano.



“Un'iniziativa, ma anche un'opportunità che ho pensato di organizzare in maniera differente, indirizzandola agli studenti e studentesse del territorio quale occasione di riflessione sul tema del coraggio, della resilienza, della solidarietà ma anche del sacrificio e della gratitudine nonostante tutto", spiega l'assessore Giulia Santoni. "Colgo quindi l'occasione per ringraziare ancora Sara Bucci, Bryan e la mamma Sabrina per la disponibilità dimostrata, le emozioni e l'immensa umiltà che li contraddistingue e da ultimo, ma non per minor importanza, le Direzioni Didattiche di Ospedaletto e Coriano e le insegnanti per la stretta collaborazione che ci lega da ormai 5 anni e la condivisione di progetti su temi di interesse”. chiosa l'assessore.