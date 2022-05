Calcio giovanile, Gabicce Gradara: a segno Allievi e Giovanissimi 2007

Sport

Gabicce Mare

| 19:18 - 10 Maggio 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Terminato il campionato Juniores, il week end del Gabicce Gradara ha visto in campo solo le squadre Giovanissimi. Mercoledì scorso la squadra Allievi ha battuto il New Academy per 2-1 con doppietta di Simoncelli. Mercoledì altro turno infrasettimanale al Magi contro il Vismara (ore 15.30) e domenica il Gabicce Gradara sarà di scena ad Urbino alle ore 10,30.



GIOVANISSIMI 2007

Gabicce Gradara - Vismara 2008 7-0

Goleada della squadra di Campanelli da subito pericolosa: al 3’ traversa con un colpo di testa di Bergamini; al 4’ tiro di poco a lato di Boccalini; all’8' ancora Bergamini scalda le mani al portiere impegnato anche al 15' su tiro di Magi Filippo. Al 16’ l’1-0 con un gran tiro da fuori Bergamini che al 20' raddoppia su servizio di Magi Filippo. Al 25' è ancora Bergamini a colpire il palo esterno.

Al 7' del secondo tempo su assist di Magi Samuele è ancora Bergamini a calare il tris: 3-0. Un minuto dopo traversa di Bergamini poi al 9' bel tiro di Pataracchia parato dal portiere. Al 12' da dentro l'area ci prova più volte Magi Filippo: sulla prima respinta del portiere colpisce la traversa per poi trovare il tap in vincente per il 4-0. Al 30' incursione di Magi Filippo, il suo cross dal fondo è un delizioso assist per Del Bene: 5-0. Al 32’ passaggio sulla corsa di Magi Filippo per Gaudenzi che davanti al portiere infila la rete del 6-0; nel secondo minuto di recupero sui tre concessi dall’arbitro contropiede di Bergamini che non sbaglia il suo quarto gol di giornata per il 7-0 finale.

Il Gabicce Gradara, secondo in classifica con 39 punti, nel prossimo turno - sabato alle ore 15,30 - affronta in trasferta la capolista Nuova Altofoglia.

GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini (8'st. Gaudenzi), Del Bene, Sciuto (8'st. Rossi Giacomo), Pataracchia (15'st Cipelli), Rossi Manuel, Della Costanza ( 15'st. Pontellini), Magi Filippo, Bergamini, Farroni, Magi Samuele. All. Campanelli.



GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara – New Academy 1-4

A dispetto del punteggio, la squadra di Gaudenzi ha tenuto testa alla forte New Academy che ha raccolto più dell’avversario a fronte di una buona mole di gioco. Ne è uscita una partita avvincente tra due squadre che si sono date battaglia mostrando belle giocate. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-2. Nella ripresa dopo lo 0-3 ecco il gol di Rossi su calcio d’angolo quindi la rete del poker ospite, come la precedente, in maniera rocambolesca. Alla fine mister Gaudenzi mette in risalto la crescita dei singoli, che è quello che conta in questi contesti, la capacità di fraseggio, il modo di stare in campo e di arrivare alla porta avversaria creando occasioni da rete che purtroppo non si sono trasformate in gol, la personalità anche di fronte ad avversari più strutturati fisicamente: “La nostra è stata una prestazione importante, siamo sulla strada giusta”.

Prossima partita domenica allo stadio Magi alle 10 contro il KS Sport Montecchio.

GABICCE GRADARA: Ricci, Ridolfi (st. Cavazzini), Annibalini, Colombari (17’ st. Bana), Rossi, Boccalini, Terenzi (st. Arduini), Ferraj (st. Sciuto), Gaudenzi, Guidi (st. Gasperini), Rossini (st. Andruccioli). All. Gaudenzi