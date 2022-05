Tre appuntamenti di 'Teatro in piazza' per famiglie a Misano Adriatico

Eventi

Misano Adriatico

| 11:59 - 10 Maggio 2022

"Robin Hood" dal sito web della Compagnia dell'Oca.

Piazza della Repubblica si trasformerà in teatro a cielo aperto per la rassegna dedicata alle famiglie "Miraggio di Maggio", organizzata da Arcipelago Ragazzi con la direzione artistica della compagnia Fratelli di Taglia e il sostegno del Comune di Misano Adriatico.



A partire da domenica 15 maggio e per le due domeniche successive, andranno in scena tre appuntamenti dedicati ai piccoli e grandi spettatori, con spettacoli realizzati da alcune tra le migliori compagnie professioniste di Teatro per ragazzi.



Si comincia con "Robin Hood nel Castello di Nottingham", in programma domenica alle 17:30, spettacolo a cura della Compagnia I Guardiani dell'Oca.



Domenica 22 maggio sarà la volta di "Cenerentola in bianco e nero", portato in scena dalla compagna Proscenio Teatro.



Domenica 29 maggio toccherà infine alla Compagnia Fratelli di Taglia con "I viaggi di Sindbad il marinaio".



Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17:30 e sono ad ingresso libero, senza bisogno di prenotazione. Per l'occasione sarà allestito anche un mercatino di artigianato artistico.